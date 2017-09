Novelas de Paul Auster y George Saunders son finalistas para el Premio Man Booker

Londres

La nueva novela del escritor estadounidense Paul Auster, 4321, es una de las seis finalistas del premio Man Booker, uno de los principales galardones para novela en inglés. Así lo anunció este miércoles el jurado del galardón literario más prestigioso del Reino Unido, que premia libros publicados en inglés cada año.

Los otros libros finalistas son History of Wolves (Historia de lobos), de la estadounidense Emily Fridlund, Exit West (Salida oeste), del británico-paquistaní Mohsin Hamid, Elmet, de la británica Fiona Mozley, Lincoln in the Bardo, del estadounidense George Saunders, y Autumn (Otoño), de la británica Ali Smith.

"He aquí un grupo de novelas surgidas de la tradición pero también radicales y contemporáneas", dijo Lola Young, presidenta del jurado de este premio dotado con 50.000 libras (55.400 euros, $66.400) cuyo ganador se conocerá el 17 de octubre.

4321 supone el esperado regreso del escritor neoyorquino de 70 años, autor de la Trilogía de Nueva York, tras un silencio de siete años. Por su parte, el maestro del cuento George Saunders debutó en grande con su novela sobre el duelo de Abraham Lincoln por su hijo, llamada Lincoln in the Bardo.

Quedaron por fuera del premio favoritos como Colson Whitehead, cuya novela The Underground Railroad ganó el National Book Award y el Pulitzer en Estados Unidos, y Arundhati Roy, la autora de El dios de las pequeñas cosas, quien 20 años después de aquel éxito masivo presentó The Ministry of Utmost Happiness. También quedó por fuera Swing Time, de Zadie Smith.

La presencia de tres estadounidenses en la lista, por otra parte, reavivó críticas por la inclusión, en el 2013, de autores del país americano. Antes de ese año, el premio se restringía a autores de Reino Unido, Irlanda, Zimbabue y la Commonwealth (la comunidad de excolonias británicas), lo cual favorecía a autores de literaturas ricas pero como difundidas como la india y la neozelandesa.

Autores y editores reclamaron que tal decisión conllevaría a que predominaran novelas estadounidenses, con mayor músculo comercial y difusión mediática. Este año, menos del 30% de las 144 novelas sometidas a consideración del jurado fueron estadounidenses, pero tres de las seis finalistas son estadounidenses.