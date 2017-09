John Ashbery, desafiante y célebre poeta estadounidense, falleció a los 90 años

Redacción

John Ashbery, ampliamente considerado uno de los más importantes poetas en lengua inglesa, falleció este domingo en su residencia de Hudson, Nueva York. El autor estadounidense tenía 90 años y murió por causas naturales. Vivía con su esposo, David Kermani.

A lo largo de una fructífera carrera y más de 20 poemarios, John Ashbery cautivó con la elasticidad de su lenguaje y la complejidad de sus versos, a veces indescifrables. Ganó todos los premios significativos de poesía en los Estados Unidos, incluyendo el Pulitzer, el National Book Award y el National Book Critics Circle Award, en 1976, por Self-Portrait in a Convex Mirror (Autorretrato en espejo convexo).

Era considerado un perpetuo candidato al Nobel de Literatura. En su carrera, llegó a obtener el Pulitzer, el National Book Award, el Yale Younger Poets Prize, el Bollingen Prize, el Ruth Lilly Poetry Prize, el Griffin International Award y una MacArthur "Genius" Grant.

Ashbery nació en Rochester, Nueva York, el 28 de julio de 1927; escribió su primer poema a los ocho años y no paró. Desde su primer libro, Some Trees (1956), que recibió el Yale Younger Poets Prize con W.H. Auden como jurado, deslumbró por un estilo enigmático, a veces deliberadamente reacio al significado y a las oraciones claras –consolidado ya en 1962, en The Tennis Court Oath–.

La semblanza de Ashbery en The Poetry Foundation describe su estilo como "autorreflexivo, multifónico, vagamente narrativo, repleto tanto de cultura pop como de encumbradas alusiones". "A pesar de que incluso sus partidarios más fuertes admiten que su poesía es a menudo difícil de leer y deliberadamente difícil de entender, muchos críticos han comentado la manera en que el estilo fluido de Ashbery transmite una gran preocupación en su poesía: la negativa a imponer un orden arbitrario a un mundo de flujo y caos", prosigue.

Enfrentar un poema de Ashbery en la página muchas veces implica apartar la costumbre de leer "significados" en los poemas: el deleite mayor está en la sinuosa manera en la que lleva la lengua a sus límites, en el contraste inédito entre expresiones populares y oraciones interrumpidas.

Él esquivaba, de todos modos, las explicaciones sobre su trabajo por vía de la alegoría o la parodia simplemente. "Creo que mis poemas significan lo que dicen, y lo que pueda estar implícito dentro de un pasaje en particular, pero no hay mensaje, nada que yo quiera decir al mundo en particular, excepto lo que estoy pensando cuando estoy escribiendo", dijo a The Paris Review.

Aparte de su trayectoria como poeta, Ashbery también era reconocido por su labor como traductor de obras de Arthur Rimbaud, Raymond Roussel y otros autores franceses. Además, fue crítico de arte para el New York Herald-Tribune en Europa, para la revista New York y para Newsweek, así como crítico de poesía para Partisan Review.

Fue profesor de escritura y poesía por muchas década en el Brooklyn College, la Universidad de Harvard y el Bard College. En el 2008, fue el primer escrtior vivo del cual la Library of America editó sus poemas reunidos.

