Fernando Iwasaki: un amoroso guía en la exposición de Daniel Mordzinski

Hay una foto de Fernando Iwasaki en el Museo Calderón Guardia. El escritor peruano sostiene una tela negra, su madre está posando con fotos familiares para la cámara del argentino Daniel Mordzinski.

“Creo que fue la última vez que mi madre me reconoció ”, dijo este martes, mientras reveló que su madre ha estado enferma en los últimos años y que, por eso, la foto es tan importante para él.

Tras llegar al país el lunes, el peruano ofreció una guía detallada en la exposición Objetivo Morzsinki , organizada por el Centro Cultural de España.

La actividad fue única pero la exposición estará abierta hasta el 15 de setiembre.

La visita fue su primera actividad en la Feria Internacional del Libro (FILCR). Entre el público que lo siguió por el museo habían escritores, artistas e historiadores ticos.

Iwasaki se expresó como historiador y como un amigo íntimo. Recordó las improvisadas condiciones de la primera “fotinski” que le hizo el argentino a Jorge Luis Borges en 1978 y el día, en el que retrató a la nicaragüense Gioconda Belli y el mexicano Juan Villoro jugando con balones de fútbol.

“Lo interesante es cuando te pide que hagas algo diferente”, describió Iwasaki.

Contó sobre una cámara que Mordzinski recobró de su casa de la infancia en Buenos Aires. Ahora, la cámara está en el primer salón de Objetivo Mordzinski , entre negativos y película.

“Con Daniel me une la admiración y me une el cariño. Ambos son incondicionales, por eso puedo hablar de su obra como lo he hecho”, detalló Iwasaki.

El retrato del peruano en el Museo Calderón Guardia tiene la firma múltiple de Mordzsinki, asegura Iwasaki. Se ve el estudio portátil con el que trabaja y está retratada la cercanía familiar que consigue con los escritores que retrata.

“Esta tiene explicación”, dijo en una presentación digital con otras fotografías suyas.

Una secuencia mostraba al autor en un gracioso salto de ataque con su hijo menor, Andrés. La sesión fue tomada porque Mordzinski les pidió hacer las poses mientras dejaba correr al obturador de su cámara.

“Él narra historias”, describió Iwasaki sobre el estilo fotográfico de Mordzinski. “Los escritores somos sus personajes”.

El autor describió el circuito de actividades literarias que contrata al fotógrafo: el Festival de la Palabra en Puerto Rico, Centroamérica Cuenta en Nicaragua y los encuentros del Hay Festival en varias ciudades.

La obra de Mordzinski crece en cada uno de esos encuentros. Iwasaki estima que el fotógrafo ha reunido momentos únicos de la literatura hispana.

“El material que tiene Daniel es impresionante”, aseguró.