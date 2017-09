¡Es oficial! Miss Universo 2017 será el 26 de noviembre en Las Vegas

La organización de Miss Universo reveló hoy que la próxima edición del certamen de belleza se realizará el 26 de noviembre en la ciudad de Las Vegas.

Además, anunció que Steve Harvey volverá a ser el presentador de la gala.

El concurso se realizará desde el Planet Hollywood Resort y esa noche se elegirá a la sucesora de la francesa Iris Mittenaere, coronada en enero anterior en Filipinas.

La representante de Costa Rica en el evento será Elena Correa, quien afirmó sentirse emocionada de por fin conocer el lugar donde se llevará a cabo el certamen.

"Estoy sumamente contenta. Desde que me escogieron, para mí era importante saber cuál iba a ser la sede y creo que es un lugar maravilloso", afirmó la estudiante de medicina.

"Yo me he venido preparando desde hace mucho tiempo y ahora me sirve para enfocarme más y dar un buen papel para que se escuche el nombre de Costa Rica", agregó.

Es tradicional que las concursantes viajen a la sede al menos un mes antes. Aunque aún se desconoce la fecha exacta en que la nacional tendrá que viajar a esa ciudad, afirmó que: "sea cuando sea, yo me siento lista, lo que siento es emoción y nada de nervios, he estado concentrada en la preparación, por lo que resta es afinar detalles".

Para Correa, es una ventaja que se haya elegido una ciudad en el continente americano, ya que no tendrá que lidiar con el cambio de horario, entre otros.

Además, contó que ya tuvo la oportunidad de conocer Las Vegas hace tres años y que le encantó, por lo que está segura que esta segunda vez lo va a disfrutar aún más.