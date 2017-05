Camilla describió como “horrendos” los años que fue amante de Carlos y la mujer más odiada del Reino Unido

Pronta a cumplir 70 años, Camilla Windsor habló por primera vez de la etapa en la que fue la amante de Carlos de Gales cuando él era esposo de la princesa Diana.

La consorte (como se le conoce a los cónyuges en la monarquía) de Carlos de Gales desde el 2005 habló en The Mail on Sunday sobre "el martirio que vivió" cuando salió a la luz su romance con un hombre casado.

"Fue horrendo. Fueron unos tiempos profundamente desagradables que no le desearía ni a mi peor enemigo. No habría sobrevivido sin mi familia (sus hijos y dos de sus hermanos)", admitió después de revelar que hubo momentos en los que se volvió una prisionera de su casa por el acoso que vivió por parte de la prensa.

Camilla, duquesa de Cornualles aceptó que hubo tiempos en los que fue odiada por los británicos, según cuenta El País de España.

"Durante más de un año, cuando vivíamos en Middlewick House, yo no podía ir a ninguna parte", dijo Camilla al The Mail on Sunday.

Su hijo, Tom Parker-Bowles participó de la conversación con el medio de espectáculos y recordó cómo toda la familia era perseguida.

"Los paparazis nos seguían a todas partes y nos acechaban como fantasmas. Teníamos unos binoculares en el cuarto de baño de mamá para vigilarlos. ¡A veces había una docena!".

El Mundo de España recordó las famosas palabras que Lady Di dijo en entrevista con la BBC al enterarse del engaño: "En mi matrimonio éramos tres y estaba un poco masificado".

Separación y unión. En 1992 se anunció que los príncipes de Gales, Carlos y Diana se separaban; en 1996 se divorciaron. Camilla también deshizo el matrimonio que tenía con Andrew Parker Bowles. En el 2005 Camilla y el heredero a la corona británica se casaron.

El Mundo de España mencionó que Camilla en reiteradas ocasiones ha dicho que ella no se ve "como reina", aunque como duquesa ha ganado –poco a poco– popularidad. Durante los últimos años la abuela de cinco nientos se ha dedicado a apoyar a mujeres víctimas de abusos.