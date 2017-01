En medio de tensiones con Estados Unidos, Melania Trump es portada de revista mexicana

En plena crisis política de su país con Estados Unidos, Vanity Fair México reveló que la portada de la edición de febrero de la revista la protagonizará Melania Trump.

"Yo no sabía gran cosa de Donald Trump. Tenía mi vida, mi mundo. No conocía el tipo de vida que él llevaba", Melania Trump, Primera Dama de Estados Unidos.

La esposa del presidente estadounidense Donald Trump aparece en la primera página de esa publicación sonriente, luciendo un vestido blanco inmaculado y con un plato cargado de joyas en las que simula estarlas comiendo como si fuesen pasta.

Bajo aquella glamorosa fotografía, la publicación mexicana titula: "Melania Trump: su turbio pasado familiar, las tácticas para lidiar con su marido y cómo planea convertirse en la nueva Jackie Kennedy".

Más abajo destaca: "Rechazo el bótox y las inyecciones, creo que son perjudiciales para la cara y los nervios. Todo es mío", una declaración que formó parte de la entrevista con Melania que publicó el 27 de abril del 2016 la revista GQ –de la casa editorial Condé Nast de la que es parte Vanity Fair–.

Precisamente el reportaje de Vanity Fair México se base en la entrevista que concedió la exmodelo eslovena a GQ en abril, en la que ahondó de su relación con el magnate estadounidense y de su decisión de no involucrarse con la política.

El reportaje completo saldrá a la luz en la edición impresa y digital de Vanity Fair México la próxima semana, días después de que Donald Trump firmara un decreto para iniciar con la construcción de un muro en la frontera de Estados Unidos con México, situación que mantiene en vilo las relaciones políticas y económicas de ambas naciones.

La edición mexicana de Vanity Fair reproduce el artículo de GQ gracias a que ambas pertenecen a la compañía editora Condé Nast, aunque el enfoque que enmarca ambas publicaciones difiere.

"Melania sabía que la política crearía una situación caótica. Es posible que Ivana, la primera mujer de Donald, quisiera que Trump fuera presidente, pero a Melania, la tercera esposa, esta idea nunca le entusiasmó. 'Cuando tratamos el tema yo le dije que tenía que estar convencido, saber que quería hacerlo, porque te cambia la vida'", se lee en el adelanto al reportaje que publicó la revista en su sitio web.

A fondo. El trabajo también revela detalles de cómo la exmodelo conoció al multimillonario. Fue hace 18 años, durante una fiesta en el marco del New York Fashion Week. En ese entonces Melania se identificaba como de apellido Knauss y tenía 28 años.

"Yo no sabía gran cosa de Donald Trump. Tenía mi vida, mi mundo. No conocía el tipo de vida que él llevaba", declaró a GQ.

La publicación agrega: "Esa noche de setiembre de 1998, el magnate llegó con otra mujer, pero se quedó prendado de Melania. Mandó a su acompañante al baño para disponer de unos minutos en los que abordar a la modelo en la que se había fijado. Pero Melania se negó a darle su teléfono y le pidió que fuera él quien le pasara sus datos de contacto. 'Si se los daba yo, habría sido una de tantas mujeres a las que él llamaba', recuerda. La modelo sentía curiosidad por ver si Trump le daba un número de su oficina. 'Quería ver cuáles eran sus intenciones. Dice mucho de un hombre qué número te da. Me los pasó todos'".

Así mismo, la eslovena da pinceladas de la vida en pareja con su esposo.

"Es un marido muy comprensivo. Si le digo: 'Necesito una hora, me voy a dar un baño', o si me dan un masaje, no se opone. En ese sentido, me apoya mucho", afirmó Melania menos de un año antes de convertirse en la Primera Dama de Estados Unidos.

También agregó: "Nadie me controla. Viajo con mi marido cuando sé que puedo ir y sé que no pasa nada si mi hijo se queda unos días solo con la servidumbre".

LEA TAMBIÉN: El muro de Donald Trump tensa las relaciones entre Estados Unidos y México

El reportaje además se alimenta con viejas declaraciones de Donald Trump, entre ellas las que alguna vez dio al showman Howard Stern. "(Melania) Tiene proporciones perfectas y unas tetas estupendas, lo cual no es un asunto insignificante", dijo el ahora presidente del país más poderoso del mundo.

La publicación continuá: "Stern preguntó al magnate qué haría si Melania sufriera un terrible accidente de coche, tras el cual se quedara sin poder utilizar el brazo izquierdo, le saliera una purulenta mancha roja cerca de un ojo y se le deformara el pie izquierdo. ¿Seguiría con ella?

-Y los pechos, ¿qué aspecto tendrían?, preguntó Trump.

'A los pechos no les pasaría nada', contestó el presentador. Trump dijo: 'Porque ese detalle es importante'.











