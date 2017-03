Tabúes y desafíos de los aspirantes al Men Universe Model Costa Rica

Cinco de los nueve candidatos al certamen de belleza conversaron con la Miss Costa Rica, Carolina Rodríguez

Lejos del pensamiento de la mayoría, los concursos de belleza representan –entre quienes participan o han participado en ellos– una oportunidad para conocerse e impulsan un trabajo hacia un objetivo en concreto: ganar.

Para los aficionados a los certámenes de belleza, estos procesos no son ni narcisistas ni hacen eco de estereotipos sociales. Por el contrario, representan oportunidades de mejora que van más allá de lo físico, pues aseguran que estos concursos los moldea en aspectos emocionales y personales, y procura su intelecto.

Así concluye un ejercicio inédito al que le hicieron frente cinco de los nueve candidatos que participan en el Men Universe Model Costa Rica , el certamen de belleza masculino más reconocido del país y que, además, pertenece a una franquicia internacional .

A pocos días de la final del certamen –pautada para este miércoles 15 de marzo a las 8 p. m. en el Hotel Barceló San José Palacio– algunos competidores protagonizaron una conversación con la Miss Costa Rica, Carolina Rodríguez. Fue la alajuelense quien guió el encuentro celebrado hace una semana en el hotel Gaia, en la paradisíaca playa de Manuel Antonio.

La reunión sirvió para que Fernando Ramírez, José Felipe Calvo, Esteban Hidalgo, Cristian Abarca y Jorge Retana hablaran de los desafíos y tabúes a los que le han puesto el pecho desde que comenzaron este proceso –hace cuatro meses– así como del aporte personal del mismo.

Kevin Mora, Kevin Chaves, Andrés Picado y Noé Argüello completan el grupo de aspirantes al título; empero, los cuatro se ausentaron a la cita debido a compromisos laborales o a problemas de salud, según los justificó Gerson Jiménez, director del concurso para Costa Rica.

Más que físico. Sin robar protagonismo a los candidatos y previo a que ellos opinaran, Carolina Rodríguez destacó que su experiencia de una década en concursos de belleza le ha permitido no solo cumplir sueños y pisar escenarios internacionales, sino también la han llevado a ser una mujer estratega y disciplinada , muy a pesar de las consideraciones populares de que “todas las reinas de belleza son tontas”, entre otras .

Distinto a Rodríguez, ninguno de los candidatos al Men Model Universe cuentan con experiencias previas en concursos de belleza; sin embargo, avalaron que durante los cuatro meses que llevan de preparación, se sienten con mayor seguridad y confianza en sí mismos , en lo que proyectan y en lo que dicen.

“De niño fui un gordito que le costó adaptarse a la escuela y al colegio. Fueron etapas que me marcaron y que me hicieron muy inseguro, pero ahora le agradezco a la vida esta oportunidad porque siento que soy otra persona. He cambiado demasiado. He aprendido a reconocer mis virtudes, a saber cuáles son mis defectos y aún aprendo a cómo trabajar en ellos . Hasta ahora, este concurso me ha dado mucha seguridad y confianza en mí mismo ”, refirió Jorge Retana, de 25 años y estudiante de Experiencias Digitales en la Universidad Véritas.

Cristian Abarca, por su parte, destacó que este certamen le ha ayudado a ser una persona auténtica , a pesar del diverso grupo con el que compite . “Se rescata mucho la autenticidad. Somos bastantes candidatos y cada uno tiene lo suyo, pero para disfrutar de este proceso hay que ser uno mismo , disfrutarlo al cien por ciento y salir adelante ”, comentó este futuro licenciado en Nutrición.

Estereotipos. Similar a Carolina Rodríguez, los muchachos del Men Model Universe se han enfrentado a los estereotipos sociales que los encasilla , particularmente, como superficiales e ineptos.

“Ha sido fuerte; incluso, al principio, fue bastante difícil porque cuando se empieza en esto te juzgan; incluso amigos que, sin darse cuenta, me dicen cosas que han herido mis sentimientos. Hay muchos tabúes de que el hombre puede hacer esto pero no lo otro porque es exclusivo para mujeres. Pero gracias a Dios he aprendido que las cosas nadie las hace por uno. Quiero seguir adelante en esto y vencer mis defectos con mis propias virtudes”, consideró José Felipe Calvo, quien tiene 22 años y estudia Educación Física en la Universidad Nacional.

Esteban Hidalgo enfatizó sus criterios en la igualdad de derechos y oportunidades para todos, incluido en la participación de concursos de belleza, dejando a un lado las consideraciones de género. “Todos somos seres humanos que sentimos, pensamos y analizamos. Estos procesos se basan mucho en el respeto por los gustos y preferencias, de cualquier tipo, de todos. Sí, es un ambiente pesado donde siempre hay gente detrás, algunos que te apoyan y otros que te señalan, pero hay que tener seguridad en sí mismo y enfocarse en las metas”, aseveró el estudiante de Administración, de 24 años de edad.

Sobre el mismo tema, Cristian Abarca dijo: “Lo que he percibido que la gente juzga más es que creen que por estar en estos certámenes somos personas superficiales, que solo nos importa el físico y, realmente, no es así. Un buen cuerpo también proyecta salud”.

Fernando Ramírez opinó en la misma línea de Abarca. “Hay gente que cree que una persona puede modelar solo porque tiene una cara y un cuerpo bonito, pero es mucho más que eso. Hay que tener actitud no solo para posar en una fotografía sino también para responder a una pregunta, que no es fácil como la gente cree. Pensaba que esto era mucho más sencillo y ha sido muy distinto, incluso, a mis consideraciones iniciales”, refirió Ramírez.

Con una misión. En esa línea, este futuro terapeuta físico de 26 años de edad, reveló que tras un eventual triunfo se enfocaría en promover campañas de motivación que contribuyan a orientar a las personas para el cumplimiento de los objetivos de cada uno.

“Hay mucha gente que necesita ayuda de motivación. Hay que fomentar proyectos donde se reúnan personas que apoyen a la gente a desarrollarse en lo que quieran. Me encantaría ayudar a la gente a confiar en sí mismos”, sentenció.

De seguido, Cristian Abarca indicó que en su caso dedicaría esfuerzos para promover campañas de educación nutricional, mientras que a Esteban Hidalgo le interesa promocionar la importancia de estar bien emocional y espiritualmente.

Con gran entusiasmo José Felipe Calvo determinó que sería embajador de proyectos que potencien a Costa Rica como país y a su gente, un protagonismo similar al que ejercería Jorge Retana, quien además contribuirá con la comunidad LGBTI y con el fortalecimiento de la identidad en los niños.

Estos cinco candidatos de arrolladora personalidad y de atractivo físico, se medirán junto a cuatro más en la tercera edición de un concurso que busca elegir a un hombre integral para representar a Costa Rica en República Dominicana, a mediados de año; en una noche similar a la que vivió Carolina Rodríguez en Filipinas, a finales de enero.











