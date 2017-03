Natalia Carvajal: 'Miss Costa Rica está dentro de las posibilidades'

Participaría en edición 2017 del certamen nacional

A menos de un mes de entregar la corona del Miss Eco Universe 2016, Natalia Carvajal se siente más segura, más empoderada y mucho más fuerte. Ella afirma que ese reinado le permitió redescubrirse e incluso reencontrarse así misma.

Esos son los logros personales que destaca la tica, de 26 años de edad, del primer concurso de belleza en el que participó, y que le dio la grata sorpresa de un triunfo. Por eso Carvajal no duda en volver a vivir un proceso similar y el Miss Costa Rica de este año sería una de las opciones.

La expresentadora de televisión no confirma pero tampoco descarta que audicionará para el Miss Costa Rica 2017, porque antes de emprender una nueva aventura prefiere cerrar capítulos. El capítulo del Miss Eco Universe lo cerrará el 14 de abril.

"Miss Costa Rica es una oportunidad preciosa, más que todo porque la persona que logre ese gran mérito tendrá la oportunidad de representar a Costa Rica en un escenario como el del Miss Universo. El concurso (Miss Costa Rica) está dentro de las posibilidades, pero quiero ir dando un paso a la vez porque sé que es un reto muy grande que requiere de mucha preparación y de muchas cosas más", afirmó Carvajal a Viva vía telefónica desde Egipto.

Al país africano Carvajal arribó hace más de un mes para cumplir con sus últimos compromisos del Miss Eco Universe, donde destacan escoger a las futuras candidatas que participarán en el certamen a partir del 1°. de abril, realizar una última gira de medios y sostener reuniones con representantes políticos de Vietnan, por ejemplo, entre otros países y foros.

Esas actividades las ha aprovechado la modelo y empresaria para hablar de Costa Rica y de cómo el país se ha posicionado en el turismo sostenible.

"Como soy tan nueva en esto de los concursos de belleza, nunca me hubiera imaginado el poder real que tiene una reina de belleza. Cuando hablo de poder me refiero al poder de compartir un mensaje, el mío ha sido hablar sobre Costa Rica: un país muy avanzado en materia ecológica y con gran conciencia ambientalista. Fui escuchada en lugares donde ni siquiera sabían si Costa Rica era un país o una isla y eso me sorprendió. Este concurso ha sido muy especial porque está enfocado en cambiar esa imagen de que la reina de belleza solo se tiene que ver linda y estar ahí y se preocupa en mostrar a una mujer real que tiene algo que aportarle al mundo", comentó.

Pero no solo en mensajes de conservación se han basado sus discursos. Natalia reveló que hace unos días estuvo en una entrevista para un canal de televisión en Egipto y aprovechó las cámaras para dedicar unas palabras a las jóvenes y adolescentes de ese país.

"Junto con la entrevistadora empezamos a profundizar en temas de belleza y la percepción de la belleza y eso me llega mucho porque a mí me costó ser adolescente y sé lo que viven las chicas, más las de hoy que tratan de crecer en un mundo tan cargado de información, influencias y de tanta gente diciéndoles cómo tienen que ser y cuáles son los parámetros de belleza. Entonces les hablé a ellas porque la belleza no es cómo te ven los demás, sino cómo se ven ellas mismas cuando se ponen frente a un espejo. Esas oportunidades para enviar mensajes de ese tipo también son muy valiosas y significativas", agregó.

Carvajal se coronó Miss Eco Universe 2016 a mediados de abril y precisamente entre sus tareas estaban ser representante de la educación ambiental y del ecoturismo a nivel mundial. El concurso cuenta con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas.











