La NASA, fans y amigos dicen adiós a Carrie Fisher

Mensajes emotivos para la actriz tras su muerte

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

“Hay una estrella más brillante en el universo. Descansa en paz, Carrie Fisher”, fueron las palabras que escribió la NASA Goddard a través de su cuenta de Twitter, para rendirle homenaje a una de las figuras más icónicas del cine de ciencia ficción, Carrie Fisher, quien encarnó a la rebelde Princesa Leia en la saga de películas Star Wars.

Las palabras están acompañadas de una imagen del Universo en donde se puede ver una estrella que brilla mucho más que las otras, una clara alegoría a la carrera de Fisher en el cine.

La actriz estadounidense murió a los 60 años, este martes 27 de diciembre.

Además, trascendió que varios seguidores de Fisher, que se encontraban en Hollywood, tomaron posesión de una estrella en blanco que está ubicada en el Paseo de la Fama. El grupo de fans pegaron letras para escribir su nombre y la frase “que la fuerza esté contigo para siempre”, también colocaron velas y flores alrededor de la estrella.

Fisher no tenía una estrella oficial en el Paseo de la Fama, pero los administradores de la atracción turística de Los Ángeles permitieron temporalmente el homenaje para darle a los fans un lugar para despedirse.

Por otra parte, se informó de que su más reciente libro, The Princess Diarist , encabezaba la lista de los más vendidos de Amazon el miércoles. Wishful Drinking y Postcards From the Edge también estaban entre los 10 más vendidos de Amazon, mientras que Shockaholic se encontraba en el puesto 57.

Triste noticia. En medio de los mensajes de despedida y homenajes a Carrie Fisher, los fanáticos recibieron otra triste noticia: la actriz Debbie Reynolds, madre de Fisher, murió un día después de su hija, a los 84 años.

LEA: Murió Debbie Reynolds, madre de Carrie Fisher

La estrella del clásico de 1952 Singin' in the Rain cuidó a su hija en el hospital, luego de que sufriera un ataque cardíaco minutos antes de aterrizar en Los Ángeles. Fisher se encontraba en Londres promocionando su octavo libro The Princess Diarist .











Comparta este artículo Entretenimiento La NASA, fans y amigos dicen adiós a Carrie Fisher Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: La NASA, fans y amigos dicen adiós a Carrie Fisher Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.