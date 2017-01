Marcela Negrini: guerrera incansable

figura de la transmisión de toros y del Verano toreado de canal 7

Cuando corría por las aceras de Orotina siendo una adolescente, Marcela no sabía que la gran fuerza que tenían sus piernas se extendía a todo su ser.

Años después lo descubrió de una manera abrupta, cuando perdió a su mamá y tuvo que hacerse cargo de sus tres hermanitos. En ese entonces Anselmo, el menor, acababa de cumplir un año.

Marcela tenía 14 años cuando su mamá de 31 falleció, en el tiempo que estuvo junto a ella fue suficiente para enseñarle a ser una mujer independiente y muy capaz.

Todos los días la joven se levantaba al amanecer para dejar todo listo –antes de irse al colegio– en su casa para que su abuela (a quien vio como su figura materna) no tuviera trabajo extra vigilando a sus hermanos.

Vendiendo frutas y haciendo de “madre soltera”, Negrini terminó el bachillerato y fue becada para estudiar administración de empresas en la Universidad de Costa Rica. Luego vendría otro golpe: su abuela falleció y su vida volvió a “desajustarse”, pero se sobrepuso una vez más.

Su madre, además de la independencia y la valentía, le heredó la belleza. A los 20 años Marcela ganó el concurso de Reina de las Frutas: a partir de ese evento las puertas del modelaje se le abrieron y entró a un mundo en el que encontró una manera de “llevar el sustento a su hogar”.

18 años después de empezar a trabajar como modelo, se mantiene vigente y actualmente es figura clave en las transmisiones de toros de Teletica, canal 7, y animará el Verano toreado que comenzará en los próximos días.

A sus 38 años, Marcela tiene un negocio propio y otros dos en sociedad. Batidos Negrini nació como una idea para darle una herramienta laboral a su hermano menor; Café con Cuerpo, cafetería que ha dado de que hablar por su nombre, es un emprendimiento que inició hace unos meses con una amiga; Doctor Paradise es un centro de relajación en San Carlos que ella y su pareja Erick Rojas están gestando.

Marcela, la modelo, empresaria, administradora de empresas y entrenadora personal, dice sentirse orgullosa de su trabajo y feliz de haber “encaminado” a sus hermanos por la senda del bien. Como hace más de 20 años, disfruta correr y llenarse de fuerza.

¿Se siente realizada?

Sí, al ver a mis hermanos convertidos en personas de bien. Verlos encaminados es lo que traté de hacer. siempre quise aconsejarlos y entenderlos porque yo estaba pasando por la misma situación. Yo me enfermé mucho cuando se murió mi mamá, yo me quería morir, pero empecé a pensar más en mis hermanos, porque yo era la más grande, siempre fueron mi motivo de salir adelante. A veces la gente me dice que soy como diferente y yo les digo que lo que he pasado es lo que me hace ser independiente, capaz y enfrentar cualquier reto, ser luchadora y trabajadora incansable.

Con 18 años en el medio, continúa sobresaliendo, y ahora en televisión...

Estuve hace dos años en (la transmisión de) los toros; en ese momento solo saludaba. Ahora me dan la oportunidad de interactuar más, me he ido soltando cada día, esa no es mi área pero quiero mejorar siendo auténtica. Mi hermana Jessica me dice que sea yo, que no tenga miedo a ser auténtica, trato de reflejar esa parte que la gente no conoce. Quiero que vean más allá de la figura.

¿Aspiraba a la televisión?

No, nunca me lo imaginé. Ni siquiera imaginé que sería modelo. Trato de aprovechar todo... A veces me invitan a De boca en boca y aprendo un poquito de los presentadores.

¿Qué significa esta oportunidad para usted?

La verdad, me siento orgullosa. Es un honor para mí que el productor me llamara, pues pensé que luego de mi primera participación se había cerrado el ciclo.

”El año anterior no pude estar porque me iba de vacaciones. Fue difícil porque me gustaba mucho, pero además entré a la primera temporada de Dancing with the Stars y me quebré una costilla... Estaba muy saturada, por eso me fui de vacaciones. Todo ha sido un reto, aprovecho cada oportunidad y cada día al máximo. La satisfacción personal es increíble. Hay muchas chicas nuevas, pero hay algo que tengo yo y eso le gusta a la producción”.

¿Cómo hace para lidiar con tantos proyectos? Más ahora que estará en el Verano Toreado que se extenderá por varios meses...

Yo empiezo mi día muy temprano, trato de aprovechar al máximo las oportunidades, uno no sabe cuánto va a durar, quiero trata de hacer aportes a mi vida, a mi gente. Me levanto temprano, aprovecho mucho el día, voy a San Carlos, a Orotina, hago fotos, catálogos. Para lograrlo lo que hago es organizarme.

”La ventaja del Verano toreado es que es solo fines de semana y que el elenco es muy bonito. Que todos convivamos y nos traslademos a los lugares juntos es muy bonito y enriquecedor, como estoy con ellos trato de captar lo que me transmiten, lo que me enseñan día con día. Con esta oportunidad me encanta compartir con la gente”.

¿Le gustaría seguir trabajando en televisión?

La verdad, sí.

¿En qué espacio se visualiza?

No lo he pensado, pero me gusta mucho De boca en boca porque trata de ver lo positivo de la gente, un programa así me gustaría.

¿A qué atribuye su exitosa permanencia en el modelaje?

Creo que el éxito de mantenerse en esto es tener la mente clara de lo que se quiere y por qué. En mi caso fue porque yo necesitaba llevar el alimento a mi casa. Ahora muchas chicas que son modelos tienen sus papás, viven en una casa, no tienen que alquilar, ni llevar el alimento, lo hacen porque les gusta hacerlo, como un hobbie . ”Yo lo hice por muchas necesidades, siempre lo vi como un trabajo. Además, soy responsable, si tengo que ayudar a montar un stand lo hago, siempre soy muy colaboradora, permanecer con las empresas con las que he trabajado toda la vida creo que es parte de eso, ser responsable, tener siempre la mejor actitud”.

Con el paso del tiempo, usted se ha enfocado en tener una figura, sobre todo, saludable...

Ahora me doy más tiempo para mí, puedo entrenar más. Siempre hacía ejercicio, pero me enfocaba más en trabajar y tener todo listo en la casa. Ahora soy entrenadora personal y me gustó enfocarme en esa parte de mejorar mi cuerpo, dar una mejor perspectiva, hacerle un cambio a lo que siempre fui.

¿Qué dice de las criticas recibidas “por exponer el cuerpo”?

Mucha gente me decía cosas, más cuando fue el boom de las pasarelas en los bares, pero esa era mi manera de darle de comer a mis hermanos. Muchos dicen que hay muchas maneras para poder hacerlo, pero eso era lo que yo podía explotar: así podía comprar la comida, la ropa, satisfacer nuestras necesidades, ayudarme con la U. Yo tenía que viajar desde Orotina... He visto comentarios de la gente que se expresa tan mal... Ellos no ven más allá, piensan que a las modelos todo se los regalan, no ven a una persona. Por ser figura pública, te dicen hasta de lo que te vas a morir. No piensan que somos seres humanos, personas que sienten y que leen esos comentarios malintencionados. Yo estoy muy satisfecha, no me dejo llevar por los malos comentarios. Los comentarios negativos los convierto en algo provechoso.

¿Se sintió mal alguna vez por su trabajo?

No. Nunca me sentí mal. La verdad, siempre lo vi como un trabajo muy profesional, así como el muchacho que barre las aceras, para él es muy importante mantener todo muy limpio; para mí era lo mismo. A como vendía frutas, iba y hacía una pasarela. Para mí, el valor del trabajo es más grande que lo que se haga.

¿Se ha sentido juzgada o discriminada por hacer un trabajo que también es muy común y no tan señalado en los hombres?

Siento que a veces la gente es muy cruel. Detrás de una computadora y un celular pueden decir muchas cosas, te critican por usar escotes muy profundos o una enagua corta o por hacer una pasarela en traje de baño, tratan a las mujeres muy mal. A los hombres no, siento que sí hay discriminación. La gente debería de tener más respeto y no ser tan cruel.

¿La han herido esos comentarios?

La gente no respeta el dolor, a veces es muy cruel. Hace poco en la casa tuvimos una situación muy dolorosa, un muchacho amigo de la hija de Erick (pareja) se quitó la vida en el apartamento. En las redes sociales decían tantas mentiras y me sentí tan mal, eso me afectó, no podía creer como la gente hablaba sin sentimientos, sin ponerse en el lugar de las personas.

¿Cómo ha mantenido su compromiso con Erick Rojas siendo los dos figuras mediáticas?

Hemos sido una pareja tratando de vivir en un mundo muy difícil, él como médico, yo como modelo. Tratamos de ser nosotros mismos, procuramos que no nos afecte lo que dicen de que yo estoy con él por algunas cosas o él conmigo por otras, en la casa vivimos con los hijos de él, de 17 y 14 años, tenemos una relación de familia muy bonita. Estamos comprometidos desde hace dos años, pero no hemos puesto fecha para el matrimonio.

¿Ha pensado en tener hijos?

Si Dios me lo quiere dar será bienvenido, pero tras tantas cosas que pasé criando a mis hermanos, volver a criar a un chiquito y empezar a mis casi 40 años a ser mamá es muy difícil, no es algo en lo que pienso.

Hablemos de su polémica cafetería, Café con Cuerpo.

Fue bastante polémica por el uniforme , pero ese no lo diseñé yo. Es un lugar bonito, pero la gente le dio duro. La idea nació principalmente por el cuerpo del café, pero ya donde vieron el uniforme, vieron que era café con el cuerpo de la mujer, y ahí empezó todo. La idea que yo tenía era por el café, pero nos unimos y surgieron otras ideas.

Por el nombre y el logo se decía que era un producto dirigido al público masculino...

Nos ha ido muy bien con todo, llegan familias completas. Con el nombre, lo que se quiso fue darlo a conocer, en mercadeo eso es importante poner un nombre llamativo.