Kevin Mora: ‘Es crucial creer en uno mismo sin importar lo que la gente diga o piensa’

Kevin Mora, Men Universe Model Costa Rica 2017

A Kevin Mora el modelaje lo sorprendió en el camino. Los flashes de las cámaras y las pasarelas nunca le robaron la atención durante su niñez ni adolescencia, sino hasta hace apenas tres años.

Comentarios relacionados con su estatura y su buen aspecto físico motivaron al nuevo Men Universe Model Costa Rica, de 24 años de edad, adentrarse a un mundo con el nunca soñó, pero del que hoy es parte con éxito.

“No era algo (el modelaje) como que yo dijera: ‘Eso quiero hacer’, pero varia gente me decía que lo hiciera, que tenía la altura (mide 1,85 metros) y otras características. Entonces, decidí ponerme en contacto con una agencia. Hice casting y me dieron la oportunidad de entrar. Ahí empezó esto, pero lo hacía por hobby los fines de semana. Luego me fue gustando más y fui agarrando experiencia”, contó Mora.

En esos primeros años coqueteó con modelar en pasarelas y fotografías para varias marcas, la mayoría enfocadas en alta moda, la especialidad de este estudiante de Ingeniería en Sistemas.

De esa manera Mora se abrió espacio en el modelaje nacional, una industria criolla que considera estar en auge; que ha logrado romper esquemas y conquistar la atención de muchos jóvenes.

“Siempre hay un tabú en esto de que el hombre no se cuida, de que los hombres que están aquí tienen otras preferencias, pero es un tema de madurez de la gente. El modelaje masculino ha crecido mucho en este país. Los estereotipos siempre estarán ahí, quienes los promueven lo que buscan es bajarte de donde estás. Es crucial creer en uno mismo sin importar lo que la gente diga o piensa”, enfatizó el florense.

A la cima. Su roce en pasarelas y sesiones fotográficas en estudio desembocaron en una nueva oportunidad, que tampoco figuraba en el libro de vida de este tonificado joven: participar en un certamen de belleza.

Al Men Model Universe Costa Rica también llegó como golpe de suerte, pues su nombre no lo postuló en la audición estelar sino en una segunda fecha que habilitó la organización.

“No lo tenía ni pensado. Un muchacho me contactó de pronto y me preguntó si había hecho el casting. Le dije que no. Esa persona me refirió a una segunda ronda. No creía que entrara. Mandé las fotos y para mi sorpresa fui aceptado”, resumió este vecino de Santa Bárbara de Heredia.

A partir de ahí, todo el proceso fue ganancia para este trabajador de la empresa informática GBM, quien ganó el cetro de la tercera edición del concurso.

Al mismo tiempo que Kevin se prepara para representar a Costa Rica a mediados de año en Punta Cana (República Dominicana), ya piensa en cómo aprovechar su título nacional en trabajar en favor de los jóvenes de Costa Rica y algunas problemáticas que amenazan la integridad de esa población, pues a criterio suyo su trofeo lleva una responsabilidad más allá de poner en alto a su país.

“Tengo varios proyectos y estoy pensando en cómo implementarlos. Quiero reunirme con los chicos (los otros competidores del certamen) para ver si ellos me apoyan. Quiero hacer actividades en asilos de ancianos, porque muchas veces esas personas se sienten solos. También me gustaría enfocarme en el problema de la drogadicción o la indigencia que son males que crecen cada vez más”, subrayó Kevin Mora.











