Hugh Hefner y las conejitas más famosas de su imperio

Hugh Hefner, el magnate de Playboy que falleció ayer, a los 91 años, tenía varios poderes.

Uno era el dinero, otro su olfato. Para sus objetivos mediáticos y empresariales, Hefner no solo rastreó rubias hermosas y voluptuosas para que adornarán las páginas de su legendaria revista, sino que tenía un don especial para captar chicas con potencial de estrella.

Las prefería así, claro. A la larga del tiempo esas promesas perpertuarian su imagen y, con efecto rebote, harían lo mismo con la revista. "¿Carmen Electra salió en Playboy?". "–Sí, la de Baywatch, mae, ahí sale". Y así, más de uno, emprendió la misión de buscar a la diva.

Algunas de esas mujeres las sacó del anonimato, mientras que a otras las captó en el amanecer incierto de sus carreras. Lo cierto de caso es que Hefner, con solo tocarse la billetera, les enseñó a ver la luz con solo quitarse la ropa.

Además de Electra, recordamos con este perfil a figuras como Pamela Anderson, Anna Nicole Smith, Kendra Wilkinson y Holly Madison.

También, en esta lista, no se pueden olvidar figuras como Jenny McCarthy, Jayde Nicole, Kelly Monaco y Bridget Marquardt.

De alguna manera Marilyn Monroe también cabría en este recuento, aunque la historia para que el mundo la viera desnuda en la primera edición de Playboy es algo singular. Primero, la actriz y cantante ya era famosa cuando miles de lectores escudriñaron su cuerpo en el ejemplar; lo segundo, es que ella ni se imaginó que eso podría llegar a pasar.

"(Hefner) descubrió que en un calendario de mujeres desnudas que había en un taller. Una de ellas se parecía mucho a Marilyn Monroe. Era crespa y pelirroja, pero las facciones eran inconfundibles. Su cuerpo, sobre un fondo de tela roja, no podía pasar desapercibido, aunque nadie notaba de quién se trataba", reseñó la publicación colombiana Semana.

Las valiosas fotos fueron tomadas cuando Monroe tenía unos 20 años y cuando no imaginaba que se convertiría en un ícono del Hollywood de su época. Lo cierto del caso es que Hefner compró los derechos de las fotos, las publicó en la primera portada de la revista y de esta forma comenzó a gestarse el imperio.

La idea estaba clara. Cualquier mujer bonita, desnuda, le haría vender revistas como pan caliente, pero sí esta era famosa o tenía potencial de serlo, mejor.

Las respondonas de Hefner

Caso por caso, repasemos a continuación como forjó Hefner algunas de las conejitas más famosas de su imperio.

Carmen Electra

Electra comenzó su carrera artística como cantante. Debuto con el apoyo de Prince pero su carrera nunca despegó. Su fortuna fue Hefner y su equipo la vieron en alguna ocasión y le pusieron el ojo. Así recibió una oferta de Playboy y en 1996 debutó en la revista. Su imagen se hizo famosa, al punto que la atrevida publicación le valió ser fichada para la serie Baywatch. Así despegó su carrera.

Pamela Anderson

En 1988, recién salida de secundaria, Anderson comenzó su carrera como modelo de una empresa de cerveza. Fue vista por los editores de Playboy, quienes en 1989 le ofrecieron posar para la revista. La publicación generó un gran impacto en la audiencia, al punto que decidió mudarse a Los Ángeles para probar suerte como modelo y actriz de televisión. En 12 ocasiones, Anderson, ha prestado su imagen para la revista.

Jenny McCarthy

Luego de la secundaria, donde fue porrista, Jenny decidió estudiar enfermería. Por necesidades económicas decidió enviar su foto a la revista, donde llamó poderosamente la atención. Según el sitio Publimetro, "Hugh Hefner le ofreció $20.000 para que posara en la edición de octubre de 1993, ya que había quedado impresionado por su personalidad de 'mujer católica'. Desde entonces, la playmate ha aparecido en cientos de películas y series televisivas como Scary Movie y Two and a Half Men". También ha hecho una prominente carrera como presentadora y comediante.

Anna Nicole Smith

La polémica Nicole siempre quiso convertirse en la nueva Marilyn Monroe. Con 20 años, luego de un matrimonio fallido, se dedicó a trabajar como bailarina exótica.En 1992, con 25 años, fue fichada por Playboy y su vida cambió para siempre. Ese año fue Playmate con el nombre de Vicky Smith, un año más tarde fue elegida la Playmate del año y así pasó a conocerse como Anna Nicole Smith. Todo lo anterior le sirvió para convertirse en actriz de cine y televisión. Finalmente, una sobredosis de metadona acabó con su vida en el 2007.

Kendra Wilkinson

Fue una de las tantas novias de Hugh Hefner. De hecho vivió en la mansión del magnate y se hizo famosa por el reality show The Girls of the Playboy Mansion, transmitido por el canal E!. En los últimos años, ya fuera de la mansión, tiene un programa llamado Kendra, donde describe su vida fuera de las comodidades que le ofrecía Hefner.