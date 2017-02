Camila Cabello se presentará en los Kids Choice Awards

Evento se realizará el 16 de marzo

Nickelodeon anunció que los artistas Machine Gun Kelly y Camila Cabello participarán en la entrega de los Kids Choice Awards (KCA) 2017.

La estrella del rap y la princesa emergente del pop, interpretarán su exitoso sencillo platino número uno, Bad Things.

Cabello inició su carrera como solista en el 2016, después de dejar la banda Fifth Harmony, agrupación femenina de adolescentes más exitosa desde Destiny's Child, con más de 7 millones de canciones digitales vendidas, según Nielsen Music.

"Fifth Harmony no me representaba precisamente como individuo. Mis fans van a poder conocerme de verdad a través de la música que estoy escribiendo. Mi objetivo es tratar de ser valiente para abrirles mi corazón", le dijo la joven de 19 años a la revista Seventeen. "No tuve la oportunidad de vivir mi adolescencia como tal. En el instituto aún era muy tímida: prefería irme a casa y ver vídeos en YouTube. Dedicarme a la música me ha ayudado a superar todo eso. En los últimos años he descubierto muchas cosas sobre mí misma, he empezado a descubrir quién soy y a sentirme a gusto en mi piel".

Conducidos por la superestrella del WWE, John Cena, el show se transmitirá en Nickelodeon Latinoamérica el 16 de marzo, a las 8 p. m. (hora de Costa Rica).

Celebrando a los favoritos de los niños en el cine, la televisión, la música y la cultura del pop, Nickelodeon anunció recientemente las nominaciones para los 2017.

La lista incluye a artistas como Henry Cavill, Daya, Chris Evans, Megan Fox, Kevin Hart, Scarlett Johansson, Dwayne Johnson, Felicity Jones, Leslie Jones, Anna Kendrick y Bruno Mars.