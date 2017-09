Blue Rose Princess: una oda a la belleza de jóvenes con síndrome de Down

"Yo me siento como una Miss Universo. Quiero recibir un ramo de flores y una corona. Pero ya me siento como una miss verdadera", dice Iiram Zúñiga, de 16 años, con una ilusión tan particular que hace que sus ojos brillen como dos diamantes. "Yo sueño ser una reina. Pero para mí era como imposible".

Ella nació con síndrome de Down y al igual que otras 12 niñas y jóvenes, el 8 de octubre se pintará los labios, se arreglará el cabello y lucirá un vestido de coctel en la que podría ser su gran noche, esa con la que tanto ha soñado.

Zúñiga es una de las candidatas de Blue Rose Princess, un certamen que rompe paradigmas y que coronará a una muchacha con síndrome de Down, como una manera de empoderar a estas mujeres.

La inicitaiva es de Fabiola Porras, quien tras ganar el certamen Miss Bella Internacional Costa Rica 2017, volteó su mirada hacia su prima, Melissa Ramírez, quien tiene síndrome de Down. La muchacha de 17 años la inspiró a resaltar la belleza de quienes siempre han sido consideradas distintas.

"Tomé la iniciativa de buscar fundaciones u organizaciones de belleza, donde me dijeron que yo estaba loca. Me dijeron que yo no sabía lo que estaba haciendo, que ellas no eran capaces. Me dijeron muchas cosas negativas y nadie me quiso apoyar", aseguró Porras, de 21 años, durante la presentación de las candidatas.

Sin embargo, Porras siguió adelante con su proyecto de crear un certamen para jóvenes con síndrome de Down en Occidente, donde ella reside. Sin embargo, su sueño creció de manera inesperada y esta primera edición de Blue Rose Princess incluirá a concursantes de distintas zonas del Valle Central.

"Cuando empecé, no tenía ni una sola chica y costó mucho romper los estereotipos de las mismas madres, porque hay un concepto erróneo acerca de los certámenes de belleza. Esto nos hace crecer, nos hace empoderarnos para enfrentar a la misma sociedad. Mucha gente ve que simplemente es una corona y una banda, pero para muchas de nosotras eso significa más", comentó Porras.

"Mi objetivo es darle la oportunidad a todas estas chicas de decir: 'Aquí estoy yo; no soy diferente'", agregó.

Aspirantes a la corona

La menor de las participantes es Fátima Cruz, de 9 años y vecina de San Ramón. Le acompañan en la categoría Little: Eliana Hidalgo y Keilyn Castro, de Palmares, y Zuleik Moraga, de Curridabat, todas ellas con 13 años de edad.

Por su parte, la categoría Miss incluye a Allison Quirós (19 años, San Pedro), Iram Zúñiga (Guayabo de Mora), Daniela Araya (25 años, Palmares), Allison Varela (16 años, San Ramón), Margoth Orozco (17 años, San Ramón), Daniela Jiménez (18 años, San Ramón), Yuliana Alfaro (16 años, San Ramón) y Fiorella Protti (25 años, San Ramón).

La imagen del concurso es Melissa, la prima de Fabiola Porras. Ella desfilará por las pasarelas junto a las otras muchachas y será la encargada de traspasar la corona a quien elija el jurado.

"Todas nuestras participantes son ganadoras; no estamos escogiendo a la miss. Todas ellas saben que ya ganaron y que lo que vamos a escoger es a la imagen del próximo Blue Rose", subrayó Diego Quesada, uno de los organizadores del certamen.

Hasta ahora, todas las aspirantes a la corona han recibido clases de protocolo, etiqueta, pasarela y fotografía, han conocido algunos rincones de Costa Rica y disfrutaron de una tarde de masajes y spa.

"El beneficio que ellas han recibido es algo que no tiene palabras", comentó Hazel Chacón, madre de la concursante Fiorella Protti. "Mi hija ha aprendido sobre pasarelas y a ella le encanta. Le gusta la moda, verse bonita, que la maquillen, que la peinen, y nunca habían tenido ellas estas cosas".

"Ella (Fiorella) siempre vive soñando, porque a pesar de sus 25 años, ella tiene sueños de jovencita, tiene anhelos, tiene ilusiones como todas las muchachas... como todas los tuvimos. La gente a veces tiende a creer que ellas no saben nada o que ellas no entienden. Pero saben mucho y entienden mucho más de lo que creemos", resaltó.

La gala de coronación se realizará el 8 de octubre, en el hotel Double Tree by Hilton Cariari. Las entradas tendrán un costo de ¢5.000.