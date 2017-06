Así fue el primer día del juicio contra Bill Cosby por abuso sexual

Este lunes, el comediante y actor estadounidense Bill Cosby comenzó su juicio acusado de drogar y abusar sexualmente de Andrea Constand. Si el jurado lo encuentra culpable, Cosby podía pasar hasta 10 años en prisión.

En el 2004, Constand trabajaba para el programa de baloncesto de la Universidad de Temple, de donde Cosby es egresado. Costand, de 44 años, acusa a Cosby, de 79, de realizar el abuso en su mansión, ubicada en un suburbio, después de que ella pidiera ayuda al actor como mentor.

La primera testigo de la fiscalía fue una segunda víctima de abuso, quien declaró llorando que el comediante abusó de ella, en 1996, en una habitación de hotel en Los Angeles, informa la agencia AP.

Según The New York Times, ninguna de las otras mujeres que han acusado a Cosby presentarán sus testimonios en las próximas dos semanas de juicio. El juez Steven T. O'Neill permitió que la fiscalía subiera a la mujer al estrado –Kelly Johnson–para demonstrar el patrón de uso de drogas y abuso.

Johnson testificó que Cosby la presionó para que tomara una gran pastilla blanca que la noqueó y cuando despertó le puso crema en la mano y la obligó a tocarle los genitales.

"Mi vestido estaba levantado de la parte de abajo y en la parte superior estaba hacia abajo y mis pechos estaban fuera" , dijo llorando. "Me sentí desnuda".

El abogado de Cosby dijo que Johnson buscaba obtener dinero del astro de televisión. También dijo que Johnson tuvo una relación de seis años con Cosby a pesar de que la agencia para la que Johnson trabajaba –William Morris– prohibía que sus empleados tuvieran citas con sus clientes y, en ese momento, Cosby lo era.

En sus primeras declaraciones, la fiscal Kirsten Feden dijo que la estrella del programa The Cosby Show ha admitido bajo juramente que le dio píldoras a Constand y que tocó sus genitales mientras ella estaba recostada en su sofá.

"Ella no podía decir que no" , dijo Feden. "No se podía mover, no podía hablar, estaba completamente paralizada, congelada, inerte (...) Confianza, traición y la incapacidad de consentir (a la relación sexual), de eso se trata este caso ", concluyó frente al jurado.

Andrea Constand presentó una denuncia policial en el 2005 por lo ocurrido un año antes y acusó a Cosby de drogarla y meterle la mano en los pantalones. El entonces fiscal de distrito dijo que el caso era demasiado débil como para procesar al actor de comedia.

No obstante, una declaración jurada del caso salió a la luz pública en el 2015 y, tras ella, decenas de mujeres afirmaron haber sido drogadas y violadas por el actor.

El plazo para procesar a Cosby había vencido en casi todos esos casos. Constand permitió reabrir el caso y un nuevo grupo de fiscales retomó la denuncia. Ella testificará ante el jurado en próximos días.

Este es el único caso que resultó en cargos penales contra el comediante.

Sin la voz de Cosby

Por otro lado, Cosby no dará testimonio durante el juicio. Los abogados de Cosby han argumentado que el caso es imposible de defender, dado que han fallecido testigos, los recuerdos se han desvanecido y Cosby, dicen, está ciego.

Este lunes, su abogado defensor, Brian McMonagle, respondió a la presentación de Feden atacando las "inconsistencias" de su versión. McMonagle también cuestionó que Constand estuviera incapacitada y señaló que ella y Cosby tenían una relación romántica. El abogado dijo que Cosby le dio Benadryl –medicamenteo para la gripe y alergias– después de que ella se quejara de que no podía dormir.

El abogado defensor dijo que Constand cambió la fecha del supuesto encuentro de mediados de marzo a mediados de enero de 2004. McMonagle también sostuvo que, en un principio, Constand le dijo a la policía que ella no había contactado a Cosby, cuando hay registros telefónicos de que hablaron 72 veces después de mediados de enero; 53 llamadas de esas llamadas fueron iniciadas por Constand. El abogado señaló que, en promedio, las conversaciones duraron media hora o más.

Feden respondió que Constand continuó trabajando en Temple después del abuso y que, en otras ocasiones, reprimió lo que le había ocurrido.

Por la mañana, Cosby llegó a la corte con un bastón de madera sosteniendo el brazo de su vocero para apoyarse mientras caminaba frente a las decenas de cámaras que lo siguieron antes y después del juicio. La esposa de Cosby, Camille, no estuvo en la corte.

Fuera de la tele

Mientras ingresó al edificio de los tribunales del condado de Montgomery en Pensilvania, Cosby fue acompañado por la actriz Keshia Knight Pulliam, quien interpretó a su hija Rudy Huxtable en The Cosby Show a finales de la década de los ochentas y principios de los noventas.

"Quiero ser la persona que a mí me gustaría tener si las cosas fueran al revés", dijo la actriz. "Ahora es el trabajo del jurado y su decisión determinar si es culpable o inocente. No es mi trabajo ni el de nadie más".

Durante cinco décadas, Cosby fue reconocido por la misma reputación que la de su paternal personaje en The Cosby Show, como un hombre de familia ejemplar.

Este lunes, la fiscal Feden advirtió al jurado del caso de Constand que no caiga en la trampa de confundir a los famosos con los personajes que interpretan.

"Creemos que realmente los conocemos", dijo la fiscal. "En realidad sólo tenemos un atisbo de quienes son realmente".

La abogada de celebridades Gloria Allred, quien representa a varias de las supuestas víctimas de Cosby dijo a la prensa que espera que "haya justicia en este caso".

"Este caso no va a decidirse de acuerdo a la perspectiva, va a decidirse en base a evidencia, y finalmente el señor Cosby tendrá que enfrentar esa evidencia y confrontar a sus acusadoras", aseguró.