Denuncias de acoso sexual derrumban imperio hollywoodense de Harvey Weinstein en pocos días

Luego de que saliera a la luz que el megaproductor de Hollywood Harvey Weinstein habría acosado sexualmente a decenas de mujeres en la industria, su carrera y su vida personal comienzan a desmoronarse.

Actrices de la talla de Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, quienes trabajaron con Weinstein en el pasado, confirmaron haber sido víctimas de comportamientos inapropiados por parte del produtor.

Sus declaraciones surgieron luego de que The New York Times y The New Yorker publicaran artículos que aseguraban que Weinstein acosó sexualmente a actrices como Rose McGowan y Ashley Judd y que violó a la directora y actriz italiana Asia Argento y a la actriz Lucia Evans.

Este miércoles, la British Academy of Film and Television Arts (Bafta, por sus siglas en inglés) anunció que suspendió la membresía de Weinstein a la luz de las múltiples acusaciones, las cuales fueron admitidas por el propio Weinstein.

"Si bien Bafta ha sido previamente beneficiaria del apoyo del Sr. Weinstein por su labor caritativa, considera que el supuesto comportamiento denunciado es completamente inaceptable e incompatible con los valores de Bafta. Esto ha llevado a la suspensión del Sr. Weinstein y se seguirá un proceso formal, tal como está establecido en la constitución de Bafta", señaló la organización en un boletín.

"Esperamos que este anuncio envíe un mensaje claro de que tal comportamiento no tiene absolutamente ningún lugar en nuestra industria", agregó la academia.

Asimismo, el expresidente estadounidense Barack Obama y su esposa, Michelle, condenaron el comportamiento de Weinstein y dijeron estar "muy disgustados"

"Cualquier hombre que degrade a las mujeres de tal manera tiene que ser condenado y responsabilizado, sin importar la riqueza o el estatus. Debemos celebrar el coraje de las mujeres que se han acercado a contar estas dolorosas historias.

"Todos necesitamos construir una cultura –empoderando a nuestras chicas y enseñando a nuestros hijos la decencia y el respeto– para que podamos hacer que ese comportamiento sea menos frecuente en el futuro", señalaron a través de un comunicado.

La hija mayor de los Obama, Malia, hizo una breve pasantía a inicios de este año en The Weinstein Company, la empresa fundada por los hermanos Bob y Harvey Weinstein luego de que ambos abandonaran Miramax Films.

De hecho, la firma homónima de los Weinstein, de la que el ganador de un Óscar por la producción de Shakespeare in Love fue despedido este martes, podría cambiar su nombre.

Según reveló una fuente interna a The Wrap los ejecutivos estén en medio de las discusiones y podrían hacer la modificación durante esta temporada de premios, pues el nombre de Weinstein fue "irreversiblemente contaminado".

Los hombres de Hollywood callan

Luego de que Weinstein admitiera su conducta abusiva, el diario británico The Guardian contactó a 26 actores y directores de alto perfil que trabajaron en el pasado junto a Weinstein. Sin embargo, todos declinaron referirse a las acusaciones de abuso sexual que pesan contra él (o no respondieron).

La lista incluye nombres como los de los directores Quentin Tarantino y David O'Russell. Tampoco contestó Michael Moore, quien atualmente está trabajando junto a Weinstein en un documental acerca de Donald Trump.

"Para algunos, el evidente silencio de los hombres de Hollywood refleja una cultura más amplia de misoginia en el negocio del entretenimiento, impulsada por facilitadores que miraron hacia otro lado o ignoraron los rumores, permitiendo que las acusaciones de Weinstein permanecieran como un 'secreto abierto' durante años", publicó el medio británico.

Entretanto, nuevas estrellas femeninas levantaron la voz este martes para confesar los abusos sufridos por parte de Weinstein. Una de ellas es la exmodelo y actriz Cara Delevigne, quien a través de su cuenta de Instagram confesó que en una ocasión el productor intentó hacerla besar a otra actriz mientras él observaba.

"Cuando empecé a trabajar como actriz y estaba rodando una película, recibí una llamada de Harvey Weinstein preguntándome si había dormido con alguna de las mujeres con las que me había visto en los medios de comunicación. Fue una llamada muy extraña e incómoda... No respondí a ninguna de sus preguntas y traté de cortar, pero antes de colgar, me dijo que si yo era gay o decidía estar con una mujer, especialmente en público, nunca obtendría el papel de una mujer heterosexual", relató.

Delevigne relató que tiempo después acudió a una reunión con Weinstein y un director en un hotel. Cuando el cineasta se fue, el productor la invitó a pasar a su habitación y su asistente le dijo que fuera porque su auto aún no llegaría a recogerla.

Ahí se encontró con otra actriz, a quien le pidió besar. Delevigne logró evadir la situación y dijo que se tenía que marchar. Según manifestó, Weinstein la acompañó hasta la puerta e intentó besarla en la boca.

"Me resistía a contar lo sucedido. No quería herir a su familia. Me sentía culpable omo si hubiese hecho algo mal. También estaba aterrorizada de que este tipo de cosas le hubieran sucedido a tantas mujeres que conozco, pero nadie había dicho nada por miedo", explicó.

¿Defensa?

Hasta ahora, la única actriz que ha defendido al magnate de la producción es Lindsay Lohan, quien publicó un video en su cuenta de Instragram y horas después lo borró.

"Él (Weinstein) nunca me ha hecho daño ni me ha hecho nada. Hemos hecho varias películas juntos. Creo que todo el mundo tiene que parar. Creo que está mal", comentó.

De acuerdo con reportes de la revista People, Weinstein planeó acudir a un centro de rehabilitación en Europa, luego de que el escándalo trascendiera y su esposa, la diseñora Georgina Chapman anunciara su separación.

Mediante una declaración pública, Weinstein aseguró estar trabajando con terapeutas y prometió afrontar su comportamiento abusivo.

Además, TMZ reportó que este miércoles por la mañana la policía recibió una llamada de su hija, Remy Weinstein, quien reportó que el productor tenía comportamiento suicida y depresivo luego de un altercado familiar. Sin embargo, cuando las autoridades acudieron a su casa, negó haber hecho tales afirmaciones.