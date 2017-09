Jimmy Ortiz coreografía en 'H' las alucinaciones de una estancia en el hospital

La H de la que habla el coreógrafo Jimmy Ortiz abarca muchas cosas: la hache del hospital en el que estuvo a finales del 2016, la de las hormonas que enfermaron su cuerpo durante el hipertiroidismo, el contraste entre la homosexualidad y la heterosexualidad.

"Es la H muda, lo innombrable", afirmó el artista en una entrevista telefónica. "Toca una serie de alucinaciones vívidas en un periodo que estuve en el hospital y en el que viví momentos muy difíciles", explicó.

La pieza de danza contemporánea será presentada este fin de semana en el Teatro de la Danza (dentro del Centro Nacional de Cultura, en San José). Las funciones serán el 22 y el 23 de setiembre a las 8 p. m. El domingo 24 de setiembre, la presentación será a las 6 p. m. Las entradas cuestan ¢7.000 y se pueden adquirir en la boletería del teatro o al teléfono 8998-1028.

El elenco de siete bailarines que trabajaron junto a Ortiz la coreografía son viejos conocidos: Adriana Cuéllar, Daisy Sevigna, Felipe Salazar, Erika Mata, Grei Quezac, Iser Torijano y José López. Todos ellos fueron estudiantes del proyecto del Conservatorio El Barco, el cual Ortiz coordinó dentro del Taller Nacional de Danza desde el 2003 y hasta el 2013.

Para Ortiz es importante que sus creadores e intérpretes conozcan el lenguaje de su trabajo. El coreógrafo aseguró que la dramaturgia de la obra está llena de humor e ironía.

"Yo me río siempre de las cosas, siempre me burlo de todo. Esa burla tiene dolor detrás", dijo Ortiz. "Hay tres grandes momentos de la pieza: el momento del trasvestismo, la hibridación y lo indefinibles. Otro momento es el de la profundidad, el anhelo, la desesperanza. Un tercero con la debilidad del cuerpo y la debilidad psicológica".

El periodo en el hospital fue tenso para el coreógrafo. Los doctores encontraron que el problema era hipertiroidismo pero, antes, Ortiz temió que su enfermedad fuera cáncer.

"De un pronto a otro, fui a que me vieran y no regresé más a mi casa. Todo se volvió patas arriba. Las piernas no me funcionaron. Cuando estaba en el hospital estuve pegado a una máquina", describió el coreógrafo.

Los bailarines interpretan versiones del artista y personajes que se mezclaron con la realidad que vivió durante la temporada del hospital.

"Es una pieza tierna que también tiene cariño. Es toda la magia, la fantasía en la que está envuelta el montaje", aseguró Ortiz.

