Las parejas de Hollywood que no sobrevivieron al 2016

Pusieron fin a sus matrimonios y noviazgos

Este 2016 fue un año complicado para el mundo del entretenimiento: se nos fueron muchas de las estrellas más influyentes de la música, el cine y la televisión. Nombres como los de Prince, David Bowie, George Michael, Gene Wilder y Carrie Fisher golpean fuerte.

También fue un año difícil para el amor. Algunas de las más apreciadas parejas de Hollywood anunciaron sus rupturas tras años de relaciones que parecían tenerlo todo bajo control, aún siendo parte del alocado mundo de las celebridades. Evidentemente, no era así.

Otras parejas más anunciaron su separación con apenas unos meses de relación, pero los escándalos que acompañaron el entierro de su romance acapararon la atención de los medios, como fue el caso de Taylor Switf con el DJ escocés Calvin Harris, a quien acusó de haberse adueñado de una canción que ella compuso bajo un seudónimo. Dos semanas después, la rubia inició otra vistosa aventura con el actor inglés Tom Hiddleston, que duró apenas tres meses.

Hubo de todo: separaciones pacíficas y amistosas como la de Lady Gaga con su ex rometido (el actor Taylor Kinney) y la del actor Wilmer Valderrama con la estrella del pop, Demi Lovato. También las hubo convulsas y conflictivas: Brangelina les rompió el corazón a muchos y los actores Johnny Depp y Amber Heard demostraron que detrás de caras bonitas se pueden esconder historias de terror.

Este es un repaso por algunas de las parejas del mundo del entretenimiento que pusieron fin a su amor durante este año que ya se va.

Brad Pitt y Angelina Jolie

Para muchos, la separación de Brad Pitt y Angelina Jolie es considerada como el divorcio del año. Durante 12 años (dos de ellos casados) parecían la pareja perfecta de Hollywood. A finales de setiembre, los actores, padres de seis hijos (tres adoptados y tres biológicos) anunciaron su ruptura. Ambos se conocieron el set de Mr. & Mrs. Smith, mientras Pitt aún estaba casado con Jennifer Aniston. Fuentes cercanas aseguran que Jolie pidió el divorcio y custodia de sus hijos debido a un supuesto constante consumo de marihuana y alcohol por parte de Pitt.

Johnny Depp y Amber Heard

A finales de mayo, la actriz Amber Heard, de 30 años, presentó una solicitud de divorcio por “diferencias irreconciliables” con el actor Johnny Depp. La pareja estuvo casada un año y tres meses. Una semana después de hacer pública su separación, se hicieron públicos también los conflictos familiares que estaban teniendo. Ella acusó a Depp, de 53 años, de maltrato físico y emocional y él aseguró que la actriz le había sido infiel. Tres meses después el actor de Piratas del Caribe y Heard llegaron a un acuerdo y ella retiró la petición de una orden de alejamiento que había solicitado.

Mariah Carey y James Packer

La cantante de We Belong Together, Mariah Carey (46 años) y el multimillonario australiano James Packer (47) terminaron su compromiso en octubre pasado. La pareja rechazó las acusaciones de gastos excesivos, el deseo de Packer de privacidad y los presuntos celos del empresario por su cercana amistad con uno de sus bailarines. Ambos comenzaron a salir en junio del 2015. Carey estuvo previamente casada durante seis años con el actor Nick Cannon, con quien tuvo a los gemelos Monroe y Moroccan (5 años).

Tobey Maguire y Jennifer Meyer

La más reciente ruptura la protagonizaron Tobey Maguire (41 años) y Jennifer Meyer (de 39). El actor de Spiderman y la diseñadora de joyas se divorciaron tras nueve años de matrimonio. En un comunicado explicaron que tomaron la decisión “después de haberlo meditado y considerado mucho”. Son padres de un niño de siete años (Otis Tobias Maguire) y una niña de nueve (Ruby Sweetheart Maguire). "Como padres devotos, nuestra primera prioridad sigue siendo educar a nuestros hijos con un amor, respeto y amistad duraderos", dijo Maguire.

Naomi Watts y Liev Schreiber

Liev Schreiber (de 49 años) y Naomi Watts (de 48) estuvieron juntos desde el 2005 hasta este año. Anunciaron su separación en setiembre tras 11 años de relación. "Durante los últimos meses hemos llegado a la conclusión de que lo mejor para nuestra familia es que nos separemos como pareja", aseguraron en un comunicado conjunto. Watts (estrella de King Kong y Lo imposible) y Schreiber (X-Men Origins: Wolverine y A Walk on the Moon) tienen dos hijos: Samuel Kai Schreiber (7 años) y Alexander Pete Schreiber (9).

Calvin Harris y Taylor Swift

Se presentaron ante las cámaras como una perfecta pareja durante los 15 meses que estuvieron juntos. En junio, cuando la estrella del pop y el DJ escocés comunicaron ruptura, demostraron que no había tanta perfección. El drama explotó cuando la cantante de Shake It Off dijo en público que Harris se había adueñado de una canción que ella compuso. El DJ le dedicó una canción de despecho y ella, dos semanas después de su ruptura, comenzó a salir con la estrella de Thor Tom Hiddleston, con quien mantuvo una efímera nueva relación de tres meses.

Casper Smart y Jennifer López

Jennifer López, de 47 años, comenzó a salir con el bailarín y actor Casper Smart, de 29 años, en 2011 (poco tiempo después de su divorcio con la mega estrella de la salsa Marc Anthony). En 2014 se esparcieron rumores de la separación de Smart y López, aunque ambos anunciaron oficialmente su ruptura en agosto de este año. En los últimos días, se dice que la intérprete de On the Floor y Let’s get Loud se encuentra inmersa en una nueva relación con el rapero canadiense Drake por fotografías publicadas por amos en sus redes.

Taylor Kinney y Lady Gaga

La estrella del pop Lady Gaga contó en julio en sus redes sociales que había puesto fin a su relación con el actor y modelo Taylor Kinney, tras cinco años de relación. “Taylor y yo siempre hemos creído que somos almas gemelas. Como todas las parejas, tenemos subidas y bajadas, y ahora nos estamos tomando un tiempo”, escribió Gaga en su cuenta de Instagram. “Los dos somos artistas ambiciosos, con agendas complicadas y mucha distancia de por medio, pero esperamos continuar con el amor que siempre hemos compartido”.

Wilmer Valderrama y Demi Lovato

Después de seis años, Demi Lovato (23 años) y Wilmer Valderrama (36) publicaron juntos un comunicado en su cuenta de Instagram la ruptura de su relación. "Después de seis estupendos y maravillosos años juntos, hemos decidido terminar nuestra relación", escribieron. "Esta fue una decisión increíblemente difícil para ambos, pero nos hemos dado cuenta, que más que nada, que somos mejores amigos. Siempre nos apoyaremos mutuamente, gracias a todos los que nos han brindado amabilidad y apoyo a lo largo de los años".











