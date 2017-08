Lo mejor y lo peor de los MTV Video Music Awards 2017

Año a año, los MTV Video Music Awards dan mucho de qué hablar. Este año no fue la excepción. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de esta premiación? Aquí les presentamos un resumen.

1. La ¿presentación? de Lorde:

Si usted sintonizó los VMA's para ver una asombrosa presentación de Lorde, probablemente se quedó con las ganas. La joven cantante hizo una rarísima actuación en la que sonó la pista de su nuevo sencillo Homemade Dynamite, enseñó una... peculiar forma de bailar y absolutamente nada de canto.

2. El homenaje flash a Chester Bennington:

El actor y vocalista de la banda Thirty Seconds To Mars, Jared Leto, le rindió homenaje a Chester Bennington con un emotivo pero corto discurso. Aunque todos creían que el tributo sería mucho más tiempo, duró tan solo unos cortos minutos.

"Chester era mi amigo, como lo era para muchos", dijo el cantante. "El testimonio de su vida me enseñó cosas importantes, especialmente acerca de trabajar sin descanso, persiguiendo sueños y ser amable y cuidar mientras lo hacía. Cuando pienso en él, Chester, veo su rostro, que siempre sonreía. Pienso en su corazón".

Jared Leto ofreció un discurso para su difunto amigo, Chester Bennington.

3. El discurso antiracismo de Paris Jackson:

La modelo de 19 años, Paris Jackson, aprovechó su tiempo en el escenario para dirigirse a los "sargentos de la supremacía blanca nazi en Charlottesville".

"Dejen esta noche recordando que debemos mostrar a estos imbéciles de la supremacía blanca nazi en Charlottesville, y en todo el país, que como nación con libertad, como lo es nuestro lema, tenemos tolerancia cero a su violencia, su odio y su discriminación. Debemos resistir", dijo.

4. El discurso de Pink hacia su hija de seis años:

Cuando recibió el Michael Jackson Video Vanguard Award, Pink pronunció un inspirador discurso sobre su hija de seis años, Willow, instándole a que nunca cambiara. Su hija le dijo recientemente que creía que era horrible y que parecía un hombre con pelo largo, a lo que su mamá respondió en el escenario: "Dicen que yo parezco un muchacho, o que soy demasiado masculina, demasiadas opiniones", aseguró que ella se niega a cambiar para complacer a otras personas. "Así que, nena, niña. No cambiamos. Tomamos la grava y la concha y hacemos una perla".

5. La conmovedora presentación de Logic:

El artista se subió al escenario para dar un mensaje de prevención del suicidio. Estuvo acompañado de los colaboradores Khalid y Alessia Cara. Kesha hizo una introducción en la que dijo que esa canción le había sacado las lágrimas. "La verdad es lo que importa, la verdad es que ninguno de nosotros está solo. Todos tenemos un lado vulnerable. No importa lo oscuro que pueda parecer, hay una verdad y una fuerza innegables en el hecho de que no estás solo", dijo.

6. El estreno del video de Taylor Swift:

Taylor Swift, encabezó los titulares la semana pasada al lanzar su nuevo sencillo. La noche de este domingo estrenó su explosivo video musical Look What You Made Me Do y ocasionó un revuelo en redes sociales. El significado de sus letras fueron interpretados por algunos como una humillación hacia el rapero Kanye West, otros hacia Katy Perry.