El estreno de 'It' despierta preocupación en el gremio de payasos

El próximo estreno de la película de terror It ha causado excelentes impresiones entre los críticos, pero al mismo tiempo ha levantado controversia entre los payasos del mundo.

La cinta está basada en la novela homónima de Stephen King de 1986 y relata una serie de acontecimientos extraños y desapariciones de niños en un pequeño pueblo llamado Derry. La inexplicable ausencia del pequeño George llevará a sus amigos a sumergirse en las alcantarillas para enfrentar al terrorífico payaso Pennywise, responsable de decenas de asesinatos a lo largo de varios siglos.

Dirigida por el argentino Andrés Muschietti (recordado por el filme Mamá), la película se estrenará el 8 de setiembre en Estados Unidos y llegará un día antes a los cines nacionales.

Ante los estigmas que pueda generar el largometraje de Warner Bros., la World Clown Association (Asociación Mundial de Payasos, en español) difundió una declaración en la que deja claro que el personaje central de It no es en realidad un payaso, sino un personaje de fantasía.

"Entendemos que algunas personas disfrutan del 'género de terror' del entretenimiento, pero sabemos que muchas personas se enfrentan con imágenes de personajes de terror (con imitaciones de payasos)", señala la asociación.

"La World Clown Association comparte risas y 'alivio cómico' por todas partes para el disfrute positivo y saludable de sus audiencias. Es cierto que varios payasos de terror trabajan en contra de nuestra meta. Esperamos que nuestro público se dé cuenta de que hay diferentes categorías de entretenimiento", añade.

"También recomendamos que los niños pequeños no se expongan a las películas de terror que están destinadas a audiencias maduras", finaliza el comunicado.

Inquietud compartida

En Costa Rica, algunos payasos comparten la preocupación de esta asociación. Uno de ellos es Alexánder Valverde, quien durante 35 años ha interpretado a Pirulillo en la agrupación Los Pirulos.

"El impacto es claro, es total", dice. "Se van a crear estereotipos".

A lo largo de su carrera, Valverde se ha topado con adultos que manifiestan un miedo exacerbado a los payasos. Incluso, hace unos cuatro años, Pirulillo recibió en su casa a una joven de 24 años que le pidió que le permitiera verlo maquillarse como una forma de enfrentar la fobia.

"Antes daban una película de un payaso diabólico que no recuerdo cómo se llamaba (podría tratarse de la versión de It de 1990). Durante los años me he encontrado con esos traumas que no son fáciles de sacar", explica Valverde.

De hecho, tras una oleada de bromas que se presentaron el año pasado en Norteamérica, en la que personas se vestían como payasos y perseguían a transeúntes con hachas, Valverde afirma haber recibido en sus redes sociales al menos 40 mensajes amenazantes, la mayoría de ellos provenientes de México.

"Al payaso se le ha esterotipado: en algunas pelìculas han utilizado máscaras para cometer abusos, asaltos; es un disfraz para desviar la atención, sabeindo que el payaso es genérico", manifiesta Valverde.

Este payaso criticó que It se vaya a estrenar apenas dos días antes del Día del Niño y recomienda a los adultos no exponer a menores al contenido de esta cinta. "Yo, en lo personal, no la voy a ver", asegura.

Una postura similar es la que sostiene Érick Villegas, quien se hace conocer en el gremio como el payaso Cachiflín.

"Para mí, este tipo de películas desvirtuan mucho la imagen real de un payaso", comenta. "La visión de Stephen King siempre me ha parecido chocante, y siempre hay gente que generaliza".

Villegas coincide con Valverde en que las fobias a los payasos (coulrofobia) podría deberse a la exposición indebida de niños a películas de terror con este tipo de personajes, así como a que algunos colegas irrespetan el espacio de niños que les tienen miedo durante eventos infantiles. "A veces eso deja marcada de por vida a la persona", asegura.

Por su parte, algunos payasos en Costa Rica consideran que películas como It no tienen ningún impacto sobre la percepción de su oficio.

"No tiene ninguna incidencia. La gente tiene que estar abierta a todo", argumenta la payasa Margarita Rincón. "No creo que (la cinta) pueda causar traumas".

John Arias, mejor conocido como Pepe Picaporte, también desacredita las teorías sobre una posible estigmatización de los payasos

"Stephen King es un maestro. Su punto de vista no tiene que ver con los payasos, porque de hecho la historia original es de un payaso que es extraterrestre", señala.

"Creo que (It) es una hsiotoria de terror, eso es", continúa. "Es simplemente es una volazón de Stephen King".

Pepe Picaporte considera muy clásica la visión del payaso que mantiene la World Clown Association, de la que formó parte en 1998 antes de optar por convertirse en un bufón.