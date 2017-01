Stan Lee celebra sus 75 años en Marvel con video de sus mejores anécdotas

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

San José (Redacción)

Stan Lee, creador de Spider-Man, Los Vengadores y los X-Men, festejó 75 años en la casa de cómics que le abrió las puertas cuando apenas tenía 17 años.

Como un homenaje, The Walt Disney Company –firma que adquirió los derechos de Marvel en el 2009– publicó un video que recoje algunos de los recuerdos de su productor, guionista y editor estrella.

"Escuché que esta compañía editorial necesitaba un asistente, pero no sabía que tenía algo que ver con cómics. Simplemente toqué a la puerta y dije: '¿Alguien quiere un asistente?'. Me llevaron a un pequeño cuarto con dos hombres, Joe Simon (historietista) y Jack Kirby (dibujante)", rememora Lee.

El ícono de Marvel comenzó reescribiendo fragmentos de las historietas y su talento hizo que se le asignaran cada vez más tareas.

"Poco tiempo después de que llegué, Joe Simon y Jack Kirby dejaron la compañía. De repente, yo estaba solo ahí. Los editores dijeron: 'Hey, Stan, ¿creés que te podás encargar hasta que consigamos a un adulto?'. Cuando tenés 18 años, ¿qué sabés? Así que dije: 'Claro, yo me puedo encargar'. Olvidaron conseguir el adulto y he estado ahí desde entonces", relata Lee.

"No me siento diferente a hace 20 o 40 años. Es como jugar algún juego. A algunas personas les gusta jugar cartas, a otras les gusta jugar golf; a mí me gusta jugar a llevar nuevas ideas para alguna película o historietas o lo que sea. Es divertido", añade el neoyorquino de 94 años.

Stan Lee ha tenido cameos en todas las cintas de los personajes de su autoría, a excepción de X-Men 2, X-Men Orígenes: Wolverine, X-Men: Primera generación, X-Men: Días del futuro pasado, Wolverine inmortal y Los 4 Fantásticos.











