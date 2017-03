Sony confirma secuela de ‘La chica del dragón tatuado’ para el 2018

Fede Álvarez dirigirá 'The Girl in the Spider’s Web'

El final de La chica del dragón tatuado dejó al público en los cines con sed de más.

La buena noticia es que no será necesario esperar mucho más, pues Sony anunció que el 5 de octubre del 2018 llevará a la pantalla grande The Girl in the Spider’s Web , un libro de David Lagercrant.

El director será el uruguayo Fede Álvarez, quien estuvo a cargo de No respires (2016), coprotagonizada por el actor costarricense Daniel Zovatto.

Sin embargo, los protagonistas de la primera entrega, Daniel Craig y Rooney Mara, no formarán parte del elenco.

“Lisbeth Salander [la protagonista de esta nueva trama] es el tipo de personaje que todo director sueña con traer a la vida. Tenemos un gran guion y ahora viene la mejor parte: encontrar a nuestra Lisbeth”, comentó Álvarez a Variety .

En el 2011, tras el éxito de La chica del dragón tatuado , el director David Fincher manifestó su interés en rodar las secuelas The Girl Who Played with Fire y The Girl Who Kicked the Hornets' Nest . Sin embargo, el guion de la primera sufrió complicaciones en 2014 y se descartó.











