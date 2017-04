Sonia Braga, la diva del cine brasileño que se mudó a la televisión estadounidense

Entre las múltiples artimañas para hechizar una pantalla, Sonia Braga ha perfeccionado tres o cuatro. A lo largo de cinco décadas de trayectoria en cine y televisión, la actriz de 66 años se ha convertido, quizá, en la artista fílmica más reconocida de su país, aunque hace años que no trabaja en Brasil.

Aquarius , la aclamada y polémica cinta de Kleber Mendonça Filho estrenada en el 2016, la ha vuelto a poner en boca de todos. Ha sido su primera producción en casa y en portugués en más de 20 años. Residente de Nueva York desde principios de los 90, y con nacionalidad estadounidense, se ha labrado un sitio prominente en la televisión desde sus primeros destellos, en los años 70.

Braga, nacida en 1950 en Maringá, Paraná, fue invitada a actuar desde los 14 años. A principios de los 70, en telenovelas de Rede Globo, se hizo de renombre en Brasil. Una de ellas, Gabriela (1975), basada en la novela Gabriela, clavo y canela , de Jorge Amado, la catapultó internacionalmente.

Fue Doña Flor y sus dos maridos (1976), dirigida por Bruno Barreto y también basada en Amado , su consagración fílmica. En 1983, volvería a encarnar a Gabriela, pero en un largometraje, al lado del titánico actor italiano Marcello Mastroianni.

En 1985 sería su consagración, dirigida por Héctor Babenco en El beso de la mujer araña , una multipremiada fantasía erótica y política basada en el libro de Manuel Puig que coestelarizaba con Raúl Julia y William Hurt. Significó su primera nominación al Globo de Oro. Le seguirían otras dos: una, por Moon Over Parador (1988), una comedia romántica coprotagonizada por Richard Dreyfuss, y otra por su trabajo televisivo en The Burning Season (1994), un telefilme sobre la lucha de Chico Mendes por defender la Amazonia.

Ha aparecido en notables películas, como Tiesta do Agreste (1996), Bordertown (2006) y The Hottest State (2006), así como en teleseries de drama y comedia: Sex and the City , American Family , Law & Order , CSI: Miami , Alias , Ghost Whisperer , Brothers and Sisters ... En los últimos meses, ha aparecido en Luke Cage , como la madre del personaje que interpreta Rosario Dawson.











