Los SAG Awards se llenan de críticas a política migratoria de Trump

Premiación de sindicato de actores de Estados Unidos se celebra este domingo

Si Donald Trump reacciona como ha hecho hasta ahora, tuiteando críticas a actores y estrellas que lo cuestionen, mañana pasará muy ocupado. Este domingo, la ceremonia de los Screen Actors Guild Awards (SAG) se ha volcado, en voces de los actores, en contra de la política migratoria del presidente estadounidense.

El viernes, Trump emitió una orden ejecutiva que ordenaba negar entrada a refugiados de siete países de mayoría musulmana (e incluso a ciudadanos de esos países con visa, residencia y doble nacionalidad). Tal medida obligó al rechazo en aeropuertos de docenas de migrantes, incluso de refugiados con su permiso de ingreso aprobado, y de periodistas y figuras públicas con nacionalidades de los siete países.

Desde entonces, una oleada de proetstas masivas abarrotó aeropuertos, plazas y redes sociales estadounidenses a una escala inusitada para la primera semana de un mandatario.

En tan ardiente esfera pública, la ceremonia de los actores se llenó de críticas contra Trump desde el puro inicio. Ashton Kutcher abrió así la gala: "Buenas noches, miembros del SAG y todos en casa, y a todos en los aeropuertos, quienes pertenecen a mi Estados Unidos", dijo Kutcher, golpeando con vehemencia su pecho. Los aplausos estallaron. "Ustedes son parte del tejido de lo que somos, y los amamos y les damos la bienvenida".

Tras él, un actor tras otro emitió comentarios sobre la actual crisis política estadounidense. Ya en la alfombra roja, actores de diversas etnias se habían pronunciado contra la política, como Riz Ahmed, de Rogue One, y Dev Patel, de Lion.

Al recibir su premio como actriz sobresaliente en una serie de comedia (por Veep), Julia Louis-Dreyfus declaró: "Quiero que todos ustedes sepan que soy la hija de un inmigrante. Mi padre huyó de persecución religiosa en la Francia ocupada por los nazis. Soy una patriota estadounidense, amo este país y porque amo este país, me horrorizan sus defectos. Esta prohibición a los migrantes es un defecto y es antiestadounidense".

Por su parte, el actor de Moonlight, Mahershala Ali, recibió su premio diciendo que en su película "ya vemos qué pasa cuando perseguimos a las personas". Entre lágrimas, habló de la aceptación de personas perseguidas –Moonlight trata sobre un hombre gay que se retrae y se castiga por su sexualidad–.

Al aceptar el premio al mejor grupo de actores de comedia por Orange Is the New Black, Taylor Schilling llamó a la unidad contra la división política. "Estamos aquí representando a un grupo diverso de personas. Representamos a generaciones de familias que han buscado aquí una vida mejor, que vienen de lugares como Nigeria, República Domnicana, Puerto Rico, Colombia e Irlanda. Sabemos que va a depender de nosotros y de ustedes seguir contando historias que muestren que lo que nos une es más fuerte que las fuerzas que buscan dividirnos".

En un tono más ácido, William H. Macy aceptó el premio al mejor actor de comedia, por su papel de un problemático y alcohólico padre de familia en Shameless, diciendo: "Quiero ir contra la corriente esta noche y agradecerle al presidente Trump por hacer que Frank Gallagher (su personaje) parezca tan normal".

Vea aquí la lista de nominados y ganadores. Quienes triunfen en cada categoría se destacarán en itálica conforme se vayan revelando. La ceremonia se emitirá este domingo por TNT.

Actuación masculina destacada en un papel protagónico

Casey Affleck, "Manchester by the Sea"; Andrew Garfield, "Hacksaw Ridge"; Ryan Gosling, "La La Land"; Viggo Mortensen, "Captain Fantastic"; Denzel Washington, "Fences"

Actuación femenina destacada en un papel protagónico

Amy Adams, "Arrival"; Emily Blunt, "The Girl on the Train"; Natalie Portman, "Jackie"; Emma Stone, "La La Land"; Meryl Streep, "Florence Foster Jenkins"

Actuación masculina destacada en un papel de reparto

Mahershala Ali, "Moonlight"; Jeff Bridges, "Hell or High Water"; Hugh Grant, "Florence Foster Jenkins"; Lucas Hedges, "Manchester by the Sea"; Dev Patel, "Lion"

Actuación femenina destacada en un papel de reparto

Viola Davis, "Fences"; Naomie Harris, "Moonlight"; Nicole Kidman, "Lion"; Octavia Spencer, "Hidden Figures"; Michelle Williams, "Manchester by the Sea"

Actuación destacada de un reparto en largometraje

"Captain Fantastic"; "Fences"; "Hidden Figures"; "Manchester by the Sea"; "Moonlight"

Actuación masculina destacada en un telefilme o miniserie

Bryan Cranston, "All the Way"; Riz Ahmed, "The Night Of"; Sterling K. Brown, "The People v. O.J. Simpson"; John Turturro, "The Night Of"; Courtney B. Vance, "The People v. O.J. Simpson"

Actuación femenina destacada en un telefilme o miniserie

Sarah Paulson, "The People v. O.J. Simpson"; Bryce Dallas Howard, "Black Mirror"; Felicity Huffman, "American Crime"; Audra McDonald, "Lady Day at Emerson's Bar and Grill"; Kerry Washington, "Confirmation"

Actuación masculina destacada en una serie de drama

John Lithgow, "The Crown"; Sterling K. Brown, "This Is Us"; Peter Dinklage, "Game of Thrones"; Rami Malek, "Mr. Robot"; Kevin Spacey, "House of Cards"

Actuación femenina destacada en una serie de drama

Claire Foy, "The Crown"; Millie Bobby Brown, "Stranger Things"; Thandie Newton, "Westworld"; Winona Ryder, "Stranger Things"; Robin Wright, "House of Cards"

Actuación masculina destacada en una serie de comedia

William H. Macy, "Shameless"; Anthony Anderson, "Black-ish"; Tituss Burgess, "Unbreakable Kimmy Schmidt"; Ty Burrell, "Modern Family"; Jeffrey Tambor, "Transparent"

Actuación femenina destacada en una serie de comedia

Julia Louis-Dreyfus, "Veep"; Uzo Aduba, "Orange is the New Black"; Jane Fonda, "Grace and Frankie"; Ellie Kemper, "Unbreakable Kimmy Schmidt"; Lily Tomlin, "Grace and Frankie"

Actuación destacada de un reparto en serie de drama

"Stranger Things"; "The Crown"; "Downton Abbey"; "Game of Thrones"; "Westworld"

Actuación destacada de un reparto en serie de comedia

"Orange is the New Black"; "The Big Bang Theory"; "Black-ish"; "Modern Family"; "Veep"

Actuación destacada de un equipo de dobles en serie de drama

"Game of Thrones"; "Marvel's Daredevil"; "Marvel's Luke Cage"; "The Walking Dead"; "Westworld"

Actuación destacada de un equipo de dobles en largometraje

"Hacksaw Ridge"; "Captain America: Civil War"; "Doctor Strange"; "Jason Bourne"; "Nocturnal Animals"











