Actor británico Roger Moore, quien encarnó a James Bond, muere a los 89 años

Londres

El actor británico Roger Moore, quien encarnó al superagente James Bond en siete películas, murió a los 89 años en Suiza a causa de un cáncer. Así lo anunció su familia este martes.

"Con gran pesar anunciamos que nuestro querido padre, Sir Roger Moore, murió hoy (martes) en Suiza tras una batalla breve pero valiente contra el cáncer", explicó la familia en un comunicado publicado en la red social Twitter.

"El amor que le rodeó en sus últimos días es tan grande que no puede ser medido en palabras", añadió el comunicado, firmado por sus hijos Deborah, Geoffrey y Christian.

LEA: Roger Moore: el James Bond con estilo inglés

Moore hizo del agente 007 un flematico caballero inglés, después de la etapa más viril del escocés Sean Connery.

Moore, al igual que Connery, protagonizó siete de estas películas. La primera fue Live and Let Die, de 1973, le siguió The Man with the Golden Gun (1974), The Spy Who Loved Me (1977), Moonraker (1979), For Your Eyes Only (1981), Octopussy (1983) y A View to a Kill (1985).

Curiosamente, Moore y Connery interpretaron al personaje el mismo año. En 1983 se estrenó Octopussy de Moore, y Connery volvió una última vez en Never Say Never Again.

Moore le dio a Bond, "Jimmy" Bond -como le llamaba- un gesto característico, la ceja alzada para señalar ironía. Un gesto que pudo verse en las siete películas que hizo como agente secreto al servicio de Su Majestad.

Era una estrella cinematográfica a la vieja usanza que vivía lujosamente entre Suiza y la Riviera francesa. Entre sus amigos se contaban el cantante estadounidense Frank Sinatra y el actor británico David Niven.

Además fue una de las primeras estrellas en prestar su imagen para beficiencia como embajador de UNICEF, y nunca se jactó de tener talento interpretativo.

"No soy del estilo 'asesino frío', por eso interpreto más bien para hacer reír", dijo en una ocasión.

Por si fuera poco, el Bond de Moore vivió la transición hacia los autos modernos en la saga. El Lotus Esprit S1, auto que se fabricó en Inglaterra, fue utilizado en la película The Spy Who Loved Me (1977) y tenía como característica su función de submarino, que permitía a Bond escapar de los Villanos.+

Además, fue el primer agente 007 en tener a una mujer de raza negra. Se trató de Gloria Hendry, quien interpretó a la agente de la CIA Rosie Carver.

Su vida. Roger George Moore nació el 14 de octubre de 1927 en el suburbio londinense de Stockwell, hijo de un policía y una ama de casa, y tuvo una infancia feliz pese ser bastante enfermizo.

"No me fue mal para un ser un muchacho de Stockwell, donde observaba maravillado una gran pantalla, sin adivinar que algún día sería parte de ese mundo mágico", explicó en su autobiografía "My Word Is My Bond".

Empezó su carrera de actor como extra en los años 40 antes de ingresar en la Real academia de artes dramáticas.

Logró un contrato con los estudios Metro Goldwyn Mayer (MGM), pero durante los años 50 se limitó a interpretar papeles secundarios.

Fue en los 60 cuando saltó a la fama al interpretar a Simon Templar, El Santo, en la serie televisiva británica que se emitió en medio mundo.

Y a principio de los años 70 interpretó otra serie de gran difusión, The Persuaders, haciendo pareja con el estadounidense Tony Curtis.

Moore dejó de interpretar al personaje debido a su edad. Tenía 58 años en el momento en que estrenó su última película A View to a Kill (1985).

Noticia en desarrollo.