Hernán Jiménez actuará en ‘Aquí y ahora’, nuevo filme nacional de Paz León

Nueva cinta, dirigida por Paz León, se estrenará en el 2018

En su tercera incursión como actor en una película, el comediante y cineasta nacional Hernán Jiménez encarnará a un biólogo.

Lo hará en Aquí y ahora, filme costarricense dirigido por la novel cineasta Paz León y que comenzará a rodarse el 14 de febrero en diferentes zonas de la capital.

Aquí y ahora es una cinta que tiene como tema de fondo el desarraigo. Programada para estrenarse en el 2018, la película contará la historia de una bailarina de danza contemporánea a quien le ofrecen una beca para irse a Berlín por tres años.

La afortunada se llama Lara y quien le dará vida en pantalla grande es la bailarina Erina Campos. Ella logró el papel gracias a que, según León, hizo un casting “excelente”, se identificó mucho con Lara y tiene la técnica de baile indicada para el personaje.

“Lara es contradictoria y está aprendiendo. Está experimentando emociones nuevas que no sabe muy bien cómo enfrentar”, explicó Campos, quien nunca había actuado en una película y se mostró muy honrada con la oportunidad.

Pero lo que se presenta como una gran noticia para Lara de pronto se convierte en profunda desazón. Justo en el momento que le ofrecen la beca se enamora de Ernesto, un biólogo absolutamente arraigado en Costa Rica.

Ernesto es Hernán Jiménez, quien como actor de reparto completará el drama que vive Erina.

“Creo que (Ernesto) es un hombre enamorado de Costa Rica y enamorado de la naturaleza. Vive el bosque como una pasión y creo que eso representa un reto interesante de asumir, pues determina su vida interna y su relación con los demás”, explicó Jiménez sobre su nuevo personaje.

Como intérprete de cine, Jiménez ya había trabajado en el drama El regreso (2011) y la comedia romántica Entonces nosotros (2016). En ambas, además de actuar, el cineasta fungió como director y guionista.

Pero hay bastante distancia entre este personaje y los anteriores.

“Creo que es muy diferente pues Ernesto es un tipo encantador. Tanto en El regreso como en Entonces nosotros me encargué de escribir e interpretar algunas de mis peores y más vergonzosas facetas. No eran personajes particularmente agradables. Este guion me trata un poquito mejor. ¡Quizá el secreto es no escribirlos yo!”, explicó Jiménez.

Cómplices. Efectivamente, el guion de Aquí y ahora no lo escribe Jiménez, pues en esta ocasión es una idea original de Paz León, directora del filme.

León conoce muy bien a Hernán y de ahí viene su complicidad en materia cinematográfica. Ella trabajó con él en las tres películas de su filmografía.

En A ojos cerrados (2010), León metió mano en el desarrollo del proyecto y luego se desempeñó como asistente de dirección de El regreso .

En Entonces nosotros , por su parte, codirigió la película en algunos importantes tramos del metraje. Su relación profesional es bastante estrecha.

“Al haber trabajado con Hernán en todas sus películas lo he visto de cerca como director y como actor. Me gustó la idea de trabajar esta vez con él como intérprete”, explicó Paz.

“Además, Hernán me ha acompañado mucho en el proceso de escritura del guion, por lo que conoce muy bien la historia y el personaje que interpretará”, agregó la cineasta.

Para Jiménez –quien además funge como productor ejecutivo de la película–, olvidarse de la dirección de la cinta representa “un gran alivio”.

“Nunca me había involucrado en un proyecto que no dirigiera yo mismo. Trabajar de lleno pero sin la presión tan aplastante que representa dirigir y mantener una visión global del proyecto me permite disfrutar más el proceso”, dijo Jiménez.

“Además estoy feliz de ser un apoyo para Paz, quien durante tanto tiempo fue un pilar tan importante en mis propios proyectos”, agregó.

Detalles. Según confirmó Laura Ávila-Tacsan, productora del filme, Aquí y ahora se filmará durante cuatro semanas en diferentes locaciones de San José.

“Entre los lugares donde filaremos hay academias de danza, restaurantes y senderos. También filmaremos en el camino San José-Monteverde”, expresó Ávila-Tacsan.

El 14 de marzo, según el plan de producción, estarán finalizando las grabaciones.

El proyecto de Aquí y ahora , según contó la propia León, nació al terminar sus estudios fílmicos en Lyon, Francia, y posteriormente en la American Film Institute (AFI), en EE.UU.











