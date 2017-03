‘Ghost in Shell’: la fiebre del manga llega al cine

Filme dIRIGIDO POR Rupert Sanders

Fanáticos resentidos pero alegremente resignados, cualquier cosa se debe perdonar con tal de ver a su amada Ghost in the Shell en pantalla grande, finamente digitalizada y con figuras de carne y hueso.

¿Scarlett Johansson y no una asiática protagonizando uno de los clásicos más exitosos del manga japonés? Sí, duele, pero tal parece que tampoco es para tanto. ¡Que se venga la película!

Hoy jueves, en todos los formatos digitales que la actual ola tecnológica ofrece, Ghost in the Shell ( La vigilante del futuro , 2017) llegará a las salas de cine con una gran expectativa mundial.

En la esperada película Johansson es la Mayor, la chica que Masamune Shirow – el creador del manga japonés lanzado en 1989– presentó a las audiencias como una mujer híbrida de cuerpo y mente: es humana y robot al mismo tiempo.

Para ser exactos Shirow ideó a la Mayor como un poderoso cíborg , usado en operaciones encubiertas de la policía para desmantelar organizaciones criminales de tipo tecnológico.

Ese singular personaje, su trepidante acción y los transfondos filosóficos con que los relatos del manga ponen en cuestión el futuro de la humanidad, convirtieron a la obra de Shirow en un clásico alabado por audiencias de todo tipo.

Se trata de un producto tan exitoso que, en 28 años de existencia, ha influenciado el arte hollywoodense por años. Su huella, por ejemplo, quedó plasmada en The Matrix (1999) y ha servido de inspiración a cineastas como Steven Spielberg y James Cameron

Por si fuera poco, Ghost in the Shell ya derivó en tres series televisivas, cuatro videojuegos y ahora cuatro películas.

La Ghost in the Shell , de Johansson, es la primera en acción real ( live action ).

Bajo la dirección de Rupert Sanders, la película de Ghost in the Shell contará el origen de la Mayor. Describirá la trágica manera en que llegó a convertirse en la cíborg que muchos temen y cuyos vestigios humanos no la dejan vivir en paz.

“Ella se deleita en ser la persona más extraordinaria del mundo, pero al mismo tiempo, uno puede sentir el peso que carga. Scarlett captura perfectamente las emociones, el humor y la intensidad de la Mayor”, dijo Sanders en la notas de producción del filme.

“El personaje de la Mayor es fundamentalmente interesante; es muy poderosa y sensual. Es un ser humano y también es una máquina. La mezcla de todos estos elementos fue muy embriagante para mí como director”, agregó el cineasta.

Antes de convertirse en la Mayor, Motoko Kusanagi – como también se le conoce–, fue rescatada de un terrible accidente y rediseñada tecnológicamente para ser un “soldado perfecto”.

Tal como en el manga de Shirow, los criminales más peligrosos del mundo son su presa y en esa peligrosa misión la Mayor se erige como la líder de las operaciones encubiertas de la Sección Policial de Seguridad Pública, conocida como sección 9.

“Cuando el terrorismo alcanza un nuevo nivel que incluye la capacidad de hackear la mente de las personas y controlarlas, la Mayor es la única calificada para detenerlos”, detalla la sinopsis de la película.

Quien se supone está detrás de todo es Hideo Kuze (Michael Pitt), otro cíborg dispuesto a todo con tal vengarse de Hanka Robotic's . La Mayor ha recibido instrucciones para detenerlo, a pesar de que en el transcurso de la persecusión el personaje de Kuze explotará en sorpresas.

“¿Es realmente un villano? No lo sé. Esa es una de las cosas únicas e interesantes del guión. Es un personaje extraño”, dijo Pitt, dejando en el misterio la influencia real del personaje dentro de la historia.

En la película sobresaldrá la actriz Juliette Binoche ( Godzilla , 2014), como la Dr. Ouélet. También veremos al equipo completo de la sección 9: el actor Takeshi Kitano, como el jefe Daisuke Aramaki, es el primero.

Estará también Pilou Asbæk, como Batou, Chin Han, como Togusa, Lasarus Ratuere como Ishikawa y Yutaka Izumihara, como Saito.

Introspectiva. Para Johansson, la cruenta lucha contra el ciberterrorismo pondrá a la Mayor, inesperadamente, en un camino de autodescubrimiento personal.

Las alas filosóficas de la película comenzarán a abrirse en ese momento, inyectando un interés inusitado a una producción que cruza los límites de la acción y las batallas.

“Rupert (Sanders) y yo hablamos mucho acerca de su búsqueda de identidad y la necesidad de conocer la verdad acerca de donde viene la Mayor”, explicó Johansson, quien al cine de acción llegó vistiendo los zapatos de la Viuda Negra, en Iron Man 2 (2010).

“Este personaje llega a creer que tiene dos vidas: la que le dieron y la que ella elija. Esa es la verdadera razón por la que quise hacer esta película. Encontrar tu verdadera identidad y esa sensación de aislamiento, son parte de la experiencia humana”, agregó la actriz-

Para Johansson, Ghost in the Shell es una película introspectiva pero también “violenta y fría”. Todo se vuelve más abrumador cuando la actriz afirma que el futuro que plasma la trama “no parece estar lejos” y que es una oportunidad “para reflexionar”.

Sobre si Johansson hará olvidar las críticas de ser ella y no una actriz con rasgos asiáticos la encargada de encarnar a la Mayor, hasta ahora no va del todo bien en su cometido. Las primeras críticas de la película no son tan halagadoras como lo esperado.

“Ni la estrella de Los Vengadores consigue que esta historia sin alma se eleve”, dice Mirror , aún cuando Telegraph pone a la intérprete como un punto alto de la película.

The Hollywood Reporter , más contundente, dice que la cinta se excede en efectos visuales y que tiene “más estética que ideas”. En resumen, tales apreciaciones hacen pensar que Ghost in the Shell no trascenderá en su universo.

En Costa Rica Ghost in the Shell se exhibirá en todos los cines y solo puede ser vista por mayores de 15 años. Disfrútela en formatos digitales 2D, 3D, Imax y Atmos.











