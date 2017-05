Estreno: 'Huye', una película para huir de los blancos

'Get Out' es el nombre original de la cinta

No sabe lo que le espera. Chris es negro, tiene novia y está a punto de conocer a su "adorable" y adinerada familia blanca.

Con un Chris nervioso por el acontecimiento inicia Huye (Get Out, 2017), un filme que se estrena este fin de semana en los cines ticos y que ha sorprendido al mundo. Es de terror y de muy bajo presupuesto, pero eso no lo ha impedido hacerse del favor de la crítica y del gusto de los fanáticos.

Ojo al dato. La cinta, dirigida por Jordan Peel tuvo un coste de producción de $4.5 millones y dos meses después de su estreno ya ha recaudado $193 millones en la taquilla mundial.

Se trata de "un thriller gloriosamente retorcido", dice Variety, y "una crítica social fantástica", agrega The Hollywood Reporter . ¿Desea saber porqué la aman y recomiendan tanto estos medios?

El centro de atención es Chris, el protagonista del filme encarnado por Daniel Kaluuya (Sicario, 2015). Además de nervioso, su personaje luce algo inseguro por la invitación de su novia Rose (Allison Williams). Ella, simplemente, quiere pasar un fin de semana con sus padres, pues la feliz relación va en serio y ha llegado la hora de dar un paso adelante.

"¿Les has dicho que soy negro?", pregunta Chris a su enamorada, verbalizando solo un poco de sus inseguridades.

Pero el amor es más grande que los miedos y Chris complacerá los deseos de Rose. Sus suegros Missy (Catherine Keener) y Dean (Bradley Whitford) los esperan.

¿Qué tal les va en el paseito? Pues al principio bien, reciben a Chris con abrazos y sonrisas, más luego el panorama se oscurece.

"Chris se sorprende del gran carácter servicial de sus suegros, pero a medida que pasan las horas una serie de descubrimientos cada vez más inquietantes le llevan a descubrir una verdad inimaginable", detalla la sinopsis de la película.

Intolerancia racial, sadismo y manipulación mental son parte de los elementos que inyectan terror constante al metraje de la cinta y que pondrá a Chris en medio de un infierno. Aunque en principio es divertimento, parece una ácida sátira de la tensión racial que sacude constantemente la sociedad estadounidense.

De la comedia al horror. Peele, conocido en el mundo artístico por su trabajo humorístico en la serie de comedia MADtv y el famoso programa Key & Peele, debuta como director de cine con Huye.

Peele no hizo una película para causar risas, como muchos esperaban, sino una producción enmarcada en un género que dijo admirar desde niño. Para el cineasta, en declaraciones a Forbes, no importa cuál género utilice para contar sus historias, sino lo que pueda transmitir a través de ellas.

"Al igual que con la comedia, con el horror y el thriller siento que puedo retratar horrores de la vida real y las injusticias sociales de una manera entretenida", expresó Peel en Forbes.

"Vamos al cine para entre entretenernos, pero si lo que queda después de ver la película es una especie de perspectiva reveladora sobre algunas cuestiones sociales, entonces puede ser una pieza de arte muy potente", agregó el cineasta.

Por todos esos motivos,The Independent no duda en señalar que Huye pone muchas ideas polémicas sobre la mesa –en referencia clara a la llamada esclavitud moderna– y las mezcla con astucia con el horror más puro del celuloide. "Huye es cine inspirado, ingenioso, agudo y actual", agrega el diario británico.

En Costa Rica, Huye es una película apta solo para mayores de 15 años. Está disponible en todos los cines del país.

