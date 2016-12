Gal Gadot sobre exclusión de la Mujer Maravilla como embajadora de la ONU: 'Es injusto'

Actriz cuestiona por qué una mujer no puede ser inteligente, fuerte y sexy a la vez

Luego de que Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidiera retirar a la Diana Prince como embajadora honorífica, a apenas dos meses del nombramiento, la actriz Gal Gadot alzó la voz para protestar.

"Hay muchas cosas horribles que están pasando en el mundo y sobre esto están protestando... ¿es en serio?", dijo la israelí en una entrevista con la revista Time.

"Cuando las personas dicen que la Mujer Maravilla debería 'taparse', realmente no lo entiendo. Dicen: 'Si ella es inteligente y fuerte, no puede ser sexy'. Eso es injusto. ¿Por qué no puede ser todo eso?", agregó Gadot, quien interpreta a la Amazona en Batman v Superman: El amanecer de la justicia y quien tendrá su propio spin-off en el 2017.

En octubre, la ONU anunció que la Mujer Maravilla sería su nueva embajadora, con el fin de fomentar el empoderamiento femenino. Sin embargo, una lluvia de críticas sobre la alta sexualización del personaje de DC Comics hicieron que la entidad diera desistiera.

"Aunque los creadores originales hayan intentado que la Mujer Maravilla haya representado a una 'guerrera' fuerte e independiente, con un mensaje feminista, la realidad es que la real iteración del personaje es que tiene un gran busto, es una mujer blanca que tiene proporciones imposibles, con escasa vestimenta (...) Este es el personaje que las Naciones Unidas han decidido representar como un tema de importancia global de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas", señala una petición firmada por cerca de 45.000 personas, que, finalmente, logró su cometido.











