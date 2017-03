Erika Bagnarello: “El Skywalker Sound es un lugar increíble...”

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Al lado de Malcom Fife, experto en sonido y edición musical de películas como El señor de los anillos: Las dos torres (2002), La red social (2010) y Perdida ( Gone , 2014), la cineasta tica Erika Bagnarello terminó el audio de Gigi, su nuevo documental.

Los también nacionales Daniel Alarcón y Carlos Aguilar – diseñadores de audio de la película– los acompañaron en la crucial tarea, que privilegiadamente se cocinó en uno de los estudios de sonido más prestigiosos del mundo: el Skywalker Sound, de LucasFilm.

Gigi – filme que se estrenará a finales de año– sigue la historia de fortaleza y resistencia de Gihan Khangi Monge, que meses antes de morir se propuso cumplir muchos de sus sueños.

Por su sensibilidad social y espíritu independiente fue que, durante cuatro días, Skywalker Sound acogió el filme tico en sus instalaciones, las mismas que han cobijado cintas como Moana , Guardianes de la Galaxia Vol. 2 . y las más recientes del universo Star Wars.

A nivel general ¿qué tal la experiencia y qué fue lo que más les impresionó del lugar?

Muy feliz. El nivel de profesionalismo con que manejan todo en Skywalker Sound es increíble. No solo lo digo por la parte técnica, sino por la disciplina con que manejan todo. Son muy eficientes, por lo que sin duda es una de las mejores experiencias profesionales que he tenido.

Ustedes tenían solo cuatro días para finalizar la mezcla de sonido ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se organizaron para lograrlo?

Desde Costa Rica, Daniel Alarcón y Carlos Aguilar (diseñadores de audio de la película), llevaban todo el material de sonido muy bien preparado para la mezcla y eso ayudó mucho al proceso.

“Ellos y yo estuvimos presentes durante las labores, de las cuales estuvo encargado un mezclador de sonido de gran trayectoria en filmes grandes, Malcom Fife”.

¿Cómo se organizaron con el tiempo?

Los primeros tres días estuvimos mezclando el sonido de la película y el cuarto día nos dedicamos a hacer las últimas notas. Luego nos dieron la oportunidad de revisar el sonido en un supercine con diseño Dolby y Atmos para 300 personas. Fue increíble poder ver y escuchar la cinta en esas condiciones.

El personal de Skywalker Sound debe estar muy ocupado en filmes grandes para Hollywood. ¿Cómo fue el trato del personal hacia ustedes? ¿Se sintieron apoyados?

Todo el personal de Skywalker Sound nos trató superbién. Se mostraron muy complacidos de apoyar un proyecto que, aunque es pequeño para el volumen que ellos manejan, les resultó satisfactorio apoyarlo.

”Con gran pasión, ellos apoyan proyectos y directores de cine independiente y me complació mucho poder escuchar eso directamente de ellos mismos. Es parte de la filosofía de su compañía. Además, el personal nos hizo sentir como si estuviéramos en casa. Como cualquier persona que estuviera trabajando allí”.

Usted nos advirtió que no se permiten tomar fotos dentro de Skywalker Sound, pero de ¿qué manera podría describir el lugar?

El lugar es increíble. Es un espacio superapto para la magnitud de trabajos que hacen allí.

”Tiene varios edificios, todos equipados con tecnología de punta, y mucho espacio verde a su alrededor, lo que crea un ambiente que propicia la creatividad. Es un lugar en donde la gente está trabajando en proyectos específicos y cada quien muy concentrado en la etapa de sonido.

Usted ya escuchó la mezcla de sonido final de la película, ¿quedó complacida?

Estoy muy feliz, me gustó mucho, al igual que a todo el equipo. Además estoy muy contenta pues el trabajo previo a la mezcla lo hicimos excelente. Dimos la talla y eso ayudó a cumplir con los tiempos establecidos.

Para que Daniel Alarcón y Carlos Aguilar viajaran a Los Angeles se firmó un convenio con el Centro de Cine. Su parte es impartir unos conversatorios en el país, ¿cuando se realizarán?

Eso nos ilusiona mucho. Los conversatorios serán en octubre. En ellos vamos a poder ser mucho más específicos de la experiencia que tuvimos en Skywalker Sound.

Además de contar su experiencia en el Skywalker Sound ¿qué temas en específico se estarán abordando en los conversatorios?

Aún los temas no están 100% definidos. Lo que si es claro es que tendremos un conversatorio dedicado al sonido fílmico y su desarrollo.

”Además habrá otro donde compartiremos todo el proceso de sonido de Gigi, desde sus inicios hasta llegar al Skywalker Sound. La gente también va a poder ver la película y hacer preguntas a los involucrados en el proceso”.

¿Cuál es el objetivo principal de los conversatorios?

Queremos que el gremio aprenda de la experiencia que Daniel y Carlos tuvieron en el Skywalker Sound. Pero además, al igual que el Centro de Cine, le estamos apostando a que a los profesionales de sonido se les de el lugar que se merecen en los procesos de producción.

”Yo misma, como directora, he pecado de eso. Me he concentrado mucho en la imagen dejando relegado el sonido. Eso lo queremos cambiar”.











