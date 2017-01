Elijah Wood, una estrella con el corazón en el cine independiente

El actor se encuentra promoviendo su más reciente filme

AFP, Estados unidos.

Comenzaba el milenio y Elijah Wood protagonizaba El señor de los anillos , una de las mayores series del cine de todos los tiempos. Este actor, de 35 años, es de los que prefiere perseguir libretos que buscar producciones taquilleras para garantizarse un cheque.

“Hacer Rings fue como hacer la mayor película independiente del mundo. Su espíritu, es con lo que me conecto”, dijo en una entrevista para AFP durante el festival anual de Sundance, Estados Unidos.

“Últimamente solo quiero ser parte de una excelente narrativa y poco me importa la escala”, subrayó.

Wood regresó a Sundance por su más reciente película I don't feel at home in this world anymore .

El filme es una comedia sobre un crimen sanguinario que sigue el estilo de Quentin Tarantino, Guy Richie, los hermanos Coen y Paul Thomas Anderson.

El elenco lo compone también Melanie Lynskey ( Heavenly creatures ) quien interpreta a una asistente de enfermería.

Sus inicios. Wood es el segundo de tres niños en una familia que tenía una tienda de delicatessen en Cedar Rapids (Iowa) y comenzó con papeles menores como el “niño del videojuego” en Volver al futuro II , pero ganó más demandas después de trabajar en el drama Avalon en 1990. Luego sus papeles en Eternal sunshine of the spotless mind y Sin City f ueron bien vistos por la crítica.

Además de su papel como Frodo Baggins en la primera de la trilogía de Jackson The Hobbit , su currículo se limita a algunos cortos y películas independientes.

Su patrimonio neto se estima en 18 millones de dólares, una suma relativamente insignificante en Hollywood . Eso equivale a unos cuatro meses de sueldo para Dwayne Johnson, Matt Damon o Tom Cruise.

“A veces, cuando las cosas se ponen demasiado grandes o difíciles de manejar, no te sientes conectado”, dijo Wood.

La buena noticia, confesó, es que la producción de cine independiente está en buena forma, con nuevos jugadores como Netflix, que financió I don't feel at home , produciendo contenido original de suficiente calidad para retar a los grandes estudios.

“Es por eso que venimos a festivales como estos, para ver películas de todo el mundo y del país hechos por cineastas que están creando algo original y no la última secuela de una película de súper héroes”, agregó.