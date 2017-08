Estreno: 'El Círculo' y el lado oscuro de la era informática

Ver a Tom Hanks convertido en un villano es la novedad.

Levantando el morbo de las audiencias, el ganador de dos premios Óscar deja a un lado sus papeles conflictuados, pero al fin y al cabo nobles, para encarnar a un gurú transtornado y maquiavélico en El Círculo, estreno en cartelera dirigido por James Ponsoldt.

Hanks lo hace al lado de Emma Watson, quien en la trama se convierte en su víctima.

El Círculo, thriller que se basa en una novela homónima de David Eggers, narra como Mae Holland (Watson), una chica recién graduada y con grandes sueños de triunfar, se postula a trabajar en una empresa llama El Círculo, tal como la película.

En resumen, El Círculo utiliza un innovador sistema operativo para unificar direcciones de email, perfiles de redes sociales, operaciones bancarias y contraseñas de usuarios, con el objetivo de crear a una identidad virtual segura y veráz en el ciberespacio.

Luego de una entrevista, Holland recibe el puesto soñado y toda parece ir muy bien con su vida. El Círculo es la empresa de internet más prestigiosa del mundo y todos se morirían por laborar allí.

"La joven está entusiasmada por formar parte de una compañía tecnológica puntera que, además, ofrece fiestas y múltiples actividades a sus empleados que se celebran dentro de la oficina", agrega el argumento de la cinta.

Sin embargo, poco a poco, Mae empieza a descubrir que bajo esa amigable fachada se esconde una compañía que ejerce un excesivo control sobre sus empleados y también sobre los usuarios que conforman la red.

En esa dinámica tiene mucha responsabilidad Eamon Bailey (Hanks), uno de los fundadores de la empresa.

"Es un rol distinto, que asumí con gran responsabilidad. En esta oportunidad me encantó hacer el papel de villano, sobre todo por que creo en el poder educativo que puede tener la cinta en un todo", expresó Hanks.

Al principio, Bailey impresiona por su poder de persuación y la forma tan apasionante en que presenta los derroteros de su empresa. Luego, las cosas cambian.

"Mae se moverá como pez en el agua en la empresa, aunque pronto sentirá dudas cuando El Círculo lance un ambicioso proyecto que desafía los límites éticos y se inmiscuye en el ámbito íntimo, como si el espacio digital fuera una tierra de nadie", detalla el diario El Comercio, de Perú.

Las cosas se saldrán de control de una forma vertiginosa y Holland sentirá el impulso de averiguar lo que pasa. El mal manejo de la información personal, en síntesis, es el meollo del asunto.

"La película no trata sobre un futuro distópico. No es algo que podría pasar en el 2050. Esto podría ser básicamente mañana", advirtió Watson a Entertainment Weekly.

"Esta es una especie de película incómoda, acerca de que si no tenemos cuidado podríamos fácilmente caer. Hay que recordar que la información es poder, incluso más que el dinero", agrega la actriz.

Malas noticias. A pesar de contar con Hanks y Watson en el elenco, El Círculo no pasó favorablemente el filtro de la crítica.

"El Círculo es una parábola fascinante pero fría, una película hecha para la cabeza más que para el corazón", dice Variety.

The New York Times es más explicito y, aunque no dice nombres, sus apreciaciones deben haber dolido a las estrellas de la película. "Tienes que aguantar montones y montones de malas actuaciones y malos diálogos", asegura el diario estadounidense. En Rotten Tomatoes, la cinta tiene 88% de opiniones negativas.

El Círculo se exhibe en todos los cines del país.