Director Ridley Scott y la tica Giannina Facio están de visita en Costa Rica

El afamado director de cine británico Ridley Scott, y su pareja la costarricense Giannina Facio, se encuentra en el país este diciembre.

Esta información fue confirmada por la Unidad de Comunicación de la Dirección General de Migración y Extranjería, quienes registraron el ingreso de Scott, de 79 años, este miércoles 21 de diciembre, a las 8:57 p. m., a través del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Ridley, quien tiene el título de caballero otorgado por la corona británica, fue director de filmes como Blade Runner (1982), Thelma & Louise (1991), Gladiador (2000) y recientemente, El marciano (2015).

Según Migración, Facio, de 61 años, entró al país el 8 de diciembre a la 1:59 p. m. por el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, de Liberia, Guanacaste.

Facio ha aparecido en varios filmes del director, como Gladiador, Kingdom of Heaven (2005), A Good Year (2005), The Counselor (2013) y Exodus: Gods and Kings (2014).

Esta relación sentimental tiene más 15 años.











