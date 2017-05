Director chileno Matías Bize inaugurará Muestra de Cine Latinoamericano en el Cine Magaly este miércoles

El prestigioso director chileno Matías Bize inaugurará esta noche la Muestra de Cine Latinoamericano Contemporáneo, que comenzará en el cine Magaly a las 8 p. m.

En la actividad se proyectará el filme La memoria del agua (2015) y luego habrá una breve discusión con el cineasta. Durante el resto de la semana– los días jueves, viernes y sábado– la Embajada de Chile le abrirá sus puertas al público interesado en participar en una serie de seminarios impartidos por el mismo Bize.

El director de 39 años dará un repaso por su trabajo en la creciente industria cinematográfica latinoamericana.

El andino ha dirigido cintas como En la cama (2005), Juego de verano (2005), El espejo de sus ojos (2007), La vida de los peces (2011) y su más reciente producción La memoria del agua (2015), la cual abordará a profundidad durante su estadía.

Viva conversó por teléfono con el suramericano quien llegará esta mañana a suelo tico.

“Estoy muy feliz de venir a Costa Rica es mi primera vez y tengo muchas ganas de dar a conocer mi cine”, destacó Bize.

La entrada al cine Magaly barrio la California) es gratis y los participantes se acomodarán según el orden de llegada.

“La idea es inaugurar este encuentro es presentar la película La memoria del agua y contar cómo fue el proceso de creación , conversar con el público para responder sus inquietudes” comentó el andino, ganador de un premio Goya en el 2011 por su trabajo en la dirección de la cinta La vida de los peces .

La memoria del agua se centra en una joven pareja que afronta la difícil situación de perder a su hijo de seis años.

Bize elogió el papel que jugaron los dos actores; el chileno Benjamín Vicuña y la talentosa española, Elena Anaya.

“Elena Anaya es una actriz que admiraba muchísimo, yo escribí el guion pensando en ella y por dicha Elena aceptó el papel. Por su parte, Benjamín venía de pasar por una situación similar (su hija murió dos años antes de la grabación) y me pidió estar en la película. Ambos intérpretes le dan una fuerza increíble al filme”, confesó.

Esta película se estrenó en el Festival de Venecia y recibió críticas aceptables por parte de la prensa especializada europea. El guion fue escrito por Julio Rojas, quien ha trabajado en la mayoría de producciones de Bize.

“Me encanta trabajar con Julio porque nos conocemos muy bien y podemos abarcar los temas con mucha profundidad”, destacó el director.

Próxima producción Bize se encuentra en la producción de la película En tu piel que se grabó en República Dominicana y se estrenará en el 2018. Esta cinta es un remake de uno de sus filmes más laureados, En la cama. Matías aceptó la tarea de reescribir la historia de una de sus primeras películas.

“Esta es una película que me dio y me sigue dando muchos frutos, recorrí casi todo el mundo con ella y ahora estaba esta posibilidad de dirigir el remake y acepté con gusto”, destacó el chileno, quien por ahora no se encuentra en otro proyecto.

“Fue un desafío muy bonito filmar en República Dominicana con tremendos técnicos y grandes actores”, concluyó el director chileno.