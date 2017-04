Cortometraje costarricense ‘Selva’ competirá en Semana de la Crítica del Festival de Cannes

En sección paralela consagrada a la búsqueda de nuevas voces y jóvenes talentos del mundo del cine

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El cortometraje costarricense Selva , dirigido por Sofía Quirós , competirá en una sección paralela del Festival de Cine de Cannes, el más prestigioso e importante del mundo. El filme de 17 minutos aspirará a dos premios en la Semana de la Crítica, que se celebra en mayo, al mismo tiempo que el encuentro principal.

Selva se convierte así en la primera producción costarricense seleccionada para una de las principales secciones competitivas en Cannes (es coproducción de Sputnik Films, Costa Rica, y MigraCine –Argentina, Chile–), seleccionada entre más de 1.700 producciones de todo el mundo. La Semaine de la Critique se celebrará del 18 al 26 de mayo en la costera ciudad francesa.

LEA MÁS: Cortometraje dirigido por cineasta de Costa Rica competirá en el Festival de Cannes

LEA MÁS: Con la mirada en Cannes, Neto Villalobos filmó corto en Líbano

La Semana de la Crítica, en la que se medirá con otros nueve cortos, es una de las principales competencias de Cannes, tras la Selección Oficial (Palma de Oro), Un Certain Regard y la Quincena de los Realizadores. En la Semana de la Crítica se entregan el Leica Cine Discovery Prize y el Canal+ Award.

“La noticia de quedar seleccionados la recibimos con mucho agradecimiento y sorpresa, ya que no fue un objetivo premeditado. Es un gran reconocimiento a la entrega y confianza de todo el equipo”, dijo Quirós en un correo electrónico desde Buenos Aires, donde reside y filma su obra.

“Estamos celebrando doblemente la selección al enterarnos que esta sección nos invita a participar con Ceniza negra del programa Next Step, realizado por la Semana de la Crítica en conjunto con Torino Film Lab”, agregó.

La cinta se exhibirá en dos funciones en el Espace Miramar, en Cannes, y una tercera vez por confirmar.

Acompañará a otras dos importantes participaciones costarricenses en Cannes, también primeras veces: Valentina Maurel , directora tica, competirá con la producción belga Paul está aquí en la sección para escuelas de cine Cinéfondation, y Neto Villalobos (Por las plumas) mostrará su corto codirigido en Líbano para el programa Factory.

Raíces. Selva fue la primera producción que filmó Quirós en Costa Rica; fue grabado en agosto del año pasado en Tortuguero y se estrenó en diciembre, en competencia del Costa Rica Festival Internacional de Cine 2016 (CRFIC).

LEA MÁS: Costa Rica Festival de Cine: los once que disputarán el premio a mejor corto

Protagonizado por Smashleen Gutiérrez y Maikel Gutiérrez, Selva muestra a una niña pequeña que vive junto al mar y empieza a entender que el mundo no acaba allí.

El filme se realizó a modo de exploración visual y narrativa en camino a Ceniza negra, que será el primer largometraje de Quirós y que espera filmar en el primer semestre del 2018.

“La idea era hacer una exploración en Limón para acercarnos más a este personaje y ambiente. El corto lo hicimos con un crew pequeñito. Éramos siete personas y los actores son de Tortuguero”, explicó la productora, Mariana Murillo.

“La experiencia de grabar en la isla fue muy intensa y mágica. Llegamos a Tortuguero sin personajes ni locaciones definidas. Estábamos abiertos a que el lugar nos transformara, y así fue desde el primer momento. Trabajamos muy duro en muy poco tiempo, con mucha libertad y profesionalismo, y esto es lo que permitió que lográramos resultados tan profundos en tan solo cuatro días de rodaje”, afirma Quirós. La posproducción se realizó entre Costa Rica y Argentina en poco tiempo.

“La gran apertura de los habitantes del lugar también fue clave. Confiaron en nosotros y se abrieron no solo a actuar, si no también a compartir sus historias personales y desgarradoras.Pero lo más sorprendente fue el trabajo de Smashleen Gutiérrez, la protagonista. A sus 11 años, demostró una madurez admirable, pero también una frescura que nos permitió jugar, bailar e improvisar juntas durante el proceso. Ambas nos permitimos construir un vínculo de mucha profundidad. Su entrega y su confianza absoluta me enseño muchísimo en muy poco tiempo”, detalló la realizadora.

Con tal ejercicio, Ceniza negra ha llegado a “un estado muy maduro de la desarrollo de la película”, dice Quirós.

“Durante los últimos meses hemos tenido avances y apoyos muy importantes. Ganamos el Foro de Coproducción del CRFIC y además obtuvimos una beca otorgada por el Centre National du Cinéma et de L’Image de Francia durante el XII Encuentro Internacional de Productores del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Sumado al apoyo del Programa Ibermedia en Desarrollo, esto nos ha dado un impulso que nos ha permitido concentrarnos en la escritura de guion y el desarrollo de la propuesta estética”, explicó la realizadora.

Murillo y Quirós están inmersas actualmente en la caza de fondos para filmar Ceniza negra , que será una coproducción internacional con Murillo Cine de Argentina y LaPost Producciones de Chile.

“Esto significa que durante este 2017 debemos realizar mucho trabajo previo importantísimo. Durante el segundo semestre del año intensificaremos el trabajo en la provincia de Limón y comenzaremos a profundizar en el casting de los personajes, la búsqueda de locaciones, y el fortalecimiento de alianzas estratégicas para lograr que las diferentes comunidades limonenses se integran a nuestro proyecto”, dijo Quirós.

“Como directora, siento que la película está más viva que nunca. Todas las puertas que se están abriendo a través de Selva nos impulsan a profundizar y a consolidar nuestro largometraje en camino”.











Comparta este artículo Entretenimiento Cortometraje costarricense ‘Selva’ competirá en Semana de la Crítica del Festival de Cannes Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Cortometraje costarricense ‘Selva’ competirá en Semana de la Crítica del Festival de Cannes Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.