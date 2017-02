¡Como en Bollywood! Hoy se estrena ‘Enredados: la confusión’

Cinta tuvo un costo aproximado a $1.2 millones y es dirigida por el Indio Ashish R. Mohan

Como Enredados: la confusión – película que se estrenará este jueves en los cines costarricenses, la vida del actor indio Prabhakar Sol Sharan era un caos total.

Sharan, que en la comedia estilo bollywoodense encarna a un fornido y astuto galán dispuesto a todo para salvar su pellejo, era hasta hace unos años un hombre “muerto en vida” por la depresión.

En el año 2001, Sharan llegó al país buscando alcanzar sus sueños de ser actor. Por más que lo intentó no lo había conseguido en Bollywood –como se le llama al gran cine comercial de su país– y fue entonces cuando decidió cambiar el rumbo y apuntar directo a Estados Unidos.

“Como en ese entonces, por las visas, llegar a Estados Unidos era complicado, decidí radicar en Costa Rica por algún tiempo. Aquí estudié, me casé, tuve una hija, fundé una empresa y me enamoré del país”, recordó Sharan, quien proviene de la ciudad de Motihari, una de las más pobres de India.

Pero llegaron las vacas flacas. La empresa de Sharan, un negocio naciente de distribución de películas, quebró en el 2009 y viéndose sin nada decidió regresar con su esposa e hija costarricense a la India.

Pero el remedio no ayudó para nada. En la tierra que lo vio nacer todo se puso peor.

“No sé que pasó. Mi esposa e hija, sin decirme, se devolvieron para Costa Rica. Quedé solo, arruinado, en una profunda depresión. Estaba muerto en vida, muy enfermo”, confesó.

Pero un sueño, donde vio a su hija dándole ánimos, le salvó literalmente la vida.

“En el sueño mi hija me decía: ‘Papá usted es un héroe, no se puede dejar vencer’. Entonces me levanté de esa cama y comencé a correr todos los días, muy fuerte, hasta que logré un cambio físico, espiritual y mental que ahora me tienen aquí”, expresó orgulloso y conmovido de ese pasaje de su vida.

Entonces Sharan regresó a Costa Rica para reconstruir su vida, buscar a su hija y hacer algo que la hiciera sentirse orgullosa: ¿qué más que producir y actuar en su propia película?

Así nació Enredados: la confusión , película que, como era lógico, iba a estar teñida de aquel Bollywood añorado, el mismo que una vez le dio la espalda al soñador Sharan.

Coloridas coreografías, escenas de acción y un toque de romance son prueba de ello.

En Enredados: la confusión (2016), comedia dirigida por Ashish R. Mohan ( Khiladi 786 ), Sharan encarna a Leo, un presidiario al que le proponen un gran pero fraudulento negocio.

“Lo invitan a participar en una gran estafa pero las cosas no le salen tan bien. Allí empieza el enredo, que la única forma de desenredarlo es viendo la cinta”, dijo José Castro, productor de campo de la película.

En resumen Leo se ve envuelto en un millonario asalto, pero para su mala suerte la plata del atraco se pierde.

Entonces, para salvar su vida, Leo deberá crear un plan para recuperar los $3 millones que perdió El Jefe, encarnado por el excampeón de la WWE, Scott Steiner.

Para complicar las cosas el Jefe tiene una hijastra y es tan atractiva que Leo no podrá resistirse a sus encantos: se llama Ana María y es interpretada por la presentadora de Buen día Nancy Dobles.

“Ana María es una mujer muy dulce, pero con un carácter muy fuerte. Se enoja con facilidad. Se involucrará románticamente con Leo, ya verán en la película hasta que punto”, dijo Dobles, quien nunca había actuado en una película.

“El lunes vi la cinta y estoy muy emocionada de participar en ella. Al ser la primera vez actuando en un filme me di cuenta que tengo muchas cosas que mejorar. Es extraño verse en la pantalla grande, hasta dolor de estómago me dio”, agregó la conocida presentadora.

El caos por la desaparición del dinero envolverá también a dos torpes ladrones, quienes serán encarnados por el comediante Mario Chacón (La Media Docena) y el actor José Castro.

Chacón encarna a Chino y Castro a Mario. Ambos son dos idiotas en la película.

“Dar vida a Chino fue una experiencia muy diferente, ya que Bollywood es una escuela muy particular en muchos sentidos. Pero me resultó fácil pues actué al lado de un gran actor (Castro). Ya verán como es Chino, un ladrón torpe y embarcador”, dijo Chacón, cuya historia más reciente en el cine fue como protagonista de Maikol Yordan de viaje perdido (2015).

“Esta es la tercera película que hago luego de Maikol Yordan y de Italia 90: la película , donde hice de don Isaac Sasso. Ya me siento con mas confianza en el cine, porque la primera vez fue intimidante”, aseguró el comediante.

Según Sharam, quien de manera ejecutiva coproduce el filme con Teresa Rodríguez, la película tuvo una inversión de $1.2 millones.

Involucró, además del director indio, coreógrafos de Bollywood especializados que dieron vida a las coloridas escenas que se filmaron en Limón y en las que se aprecian trajes típicos, porristas y demás.

La producción de la película se realizó en seis meses y la grabación contó con dos etapas de rodajes: una de cinco semanas y la otra de diez días. Se involucraron alrededor de 1.200 personas, 70% latinos y 30% indios.

“Fue muy interesante trabajar con todos esos expertos. Es la primera vez que se hace una película estilo Bollywood en el país y uno ve las diferencias de estilo, tanto en el rodaje como en la pantalla”, dijo Castro.

“Lo más interesante es ver como las películas de ese corte no solo se enfocan en un género, sino que mezclan de todo un poco. Así se ve en la cinta que verán los ticos”, agregó.

Enredados: la confusión es una película que solo puede ser vista por mayores de 12 años. Se exhibirá en todos los cines del país en formato 2D. En el futuro llegará a la India, pues ya se está doblando al hindi.











