Cineasta iraní nominado al Óscar no podrá ir a ceremonia por política de Trump

Asghar Farhadi, cineasta iraní nominado al Óscar como mejor película de habla no inglesa por The Salesman (El cliente) no podrá asistir a la ceremonia de entrega de los galardones como consecuencia de las nuevas políticas migratorias firmadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este viernes 27, Trump decretó el cierre temporal –previsto para cuatro meses– de las fronteras de Estados Unidos para inmigrantes provenientes de siete países de mayoría musulmana –también para refugiados de cualquier parte dle mundo–. Los países vetados son Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria, Yemen e Irán.

La prohibición impedirá que Farhadi, quien ya ganó un Oscar en el 2012 por La separación, se presente en la gala más importantes de Hollywood, que se celebrará el 26 de febrero en Los Angeles, California.

La ausencia de Farhadi fue confirmada por Trita Parsi, presidente del Consejo Nacional Iraní Americano, una organización benéfica en Washington que vela por los derechos de los inmigrantes iraníes.

La noticia ha generado indignación no solo entre los iraníes, sino también entre distintas personas y organizaciones en el mundo del cine.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que entrega los Óscar, emitió el siguiente comunicado: "La Academia celebra los logros en el arte cinematográfico, que busca trascender fronteras y hablarles a audiencias alrededor del mundo, sin importar diferencias nacionales, étnicas o religiosas. Como defensores de los cineastas –y los derechos humanos de todas las personas– alrededor del mundo, consideramos extremadamente preocupante que Asghar Farhadi, director del filme iraní ganador del Óscar La separación, así como su reparto y crew de la película nominada este año, The Salesman, podrían verse impedidos de ingresar al país por su religión o su país de origen".

La actriz Taraneh Alidoosti, también de origen iraní y protagonista de The salesman, ya había anunciado sus intenciones de boicotear la gala de los Óscar como señal de protesta, y calificó las medidas de Trump como racistas.

Por su parte, la organización del Festival de Cine de Tribeca, fundado por el actor Robert de Niro y la productora Jane Rosenthal en 1988, manifestó su indignación en la cuenta de Twitter del festival: "Esto es descorazonador e inaceptable".

Por su parte, Trump sostiene que la medida sirve para "mantener a terroristas islamistas radicales" fuera de Estados Unidos.











Entretenimiento Cineasta iraní nominado al Óscar no podrá ir a ceremonia por política de Trump