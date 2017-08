¡Terror taquillero! 'Anabelle' asusta de nuevo

Con la cinta Annabelle: Creation (2017), la muñeca diabólica regresó con el pie derecho a las salas de cine de Norteamerica y amenaza con repetir su éxito en todo el mundo.

La cinta –secuela de la producción de Annabelle (2014) y precuela de la serie de películas El conjuro, recaudó $35 millones en su fin de semana de estreno y se ubicó al frente de la taquilla por encima de filmes como Dunkerque, The Dark Tower y Spider-Man: Homecoming.

La película, dirigida por David F. Sandberg y que se estrenará este jueves en el país, narra los orígenes del juguete endemoniado. En esa línea se sumerge en la historia de un fabricante de muñecas llamado Samuel Mullins (Anthony LaPaglia), y su mujer Esther (Miranda Otto).

Ambos perdieron a su hija de siete años en un dramático accidente de coche y como un proyecto matrimonial decide convertir su hogar en un orfanato.

"En su casa en mitad del campo, Samuel y Esther acogen a una enfermera llamada Charlotte (Stephanie Stigman) y a varias niñas huérfanas procedentes de un orfanato que acaba de ser clausurado", detalla el argumento.

LEA MÁS: Annabelle: ¡Qué muñeca!

"Muy pronto, una de las niñas desencadenará involuntariamente la fuerza maligna que posee una misteriosa muñeca y se convertirán en el blanco de esta diabólica criatura de nombre Annabelle", agrega el adelanto.

Para Jeffrey Goldstein, jefe de distribución de los estudios Warner Bros, la develación de la película arrojó resultados inesperados. Incluso, la nueva cinta estuvo cerca de alcanzar la cifra que registró su predecesora en octubre de 2014 –$37,1 millones–.

"El hecho de que fuimos capaces de juntar $35 millones es impresionante, sobre todo porque es un mercado que tradicionalmente se mueve lento" , dijo Goldstein.

Para Warner, los resultados son aún más satisfactorios si se toma en cuenta que la cinta tuvo un costo de realización de apenas $15 millones.

Con respecto a la crítica, a Annabelle: Creation tampoco le ha ido mal. No es la película de terror del año, pero los expertos resaltan varios aspectos de la producción.

"¿Qué hay nuevo? No demasiado en lo referente a sagas de posesiones, pero como ejercicio técnico es artesanía de terror de primer nivel", publicó The Wrap, sobre el filme.

LEA MÁS: Chucky y Annabelle podrían unirse en una terrorífica película

Doble alegría. Con Annabelle: Creation, Warner Bros. está celebrando no solo el mejor debut de una cinta en lo que va del mes, sino también el tener dos de sus películas en los primeros lugares en este fin de semana.

La película del director Christopher Nolan, Dunkerque, permaneció en las primeras posiciones con $11,4 millones en su cuarta semana en cartelera, de acuerdo con los cálculos divulgados el domingo por los estudios.

El otro estreno de la semana, Nut Job 2: Nutty by Nature, se colocó apenas por encima de la adaptación de The Dark Tower, de Stephen King, con $8,9 millones.

A continuación, las 10 películas con los mayores ingresos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según la firma comScore.

1. Annabelle: Creation, $35 millones de dólares.2. Dunquerke, $11,4 millones.3. Nut Job 2: Nutty by Nature, $8,9 millones.4. The Dark Tower, $7,9 millones.5. The Emoji Movie, $6,6 millones.6. Girls Trip, $6,5 millones.7. Spider-Man: Homecoming, $6,1 millones.8. Kidnap, $5,2 millones.9. Glass Castle, $4,9 millones.10. Atomic Blonde, $4,6 millones

LEA MÁS: 'Dunkerque': Angustia en tierra, aire y mar