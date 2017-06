Adiós, Batman: falleció Adam West

En Ciudad Gótica, las banderas se izan hoy a media asta: Adam West, el actor que interpretó a Batman durante los años 60, falleció la noche del viernes.

West murió a los 88 años y dejó atrás una carrera que se extendió a lo largo de siete décadas. Su rol más importante, eso sí, fue sin dudas el del “hombre murciélago”, un papel al cual siguió ligado hasta el día de su partida.

El fallecimiento del intérprete fue confirmado por su familia a través de las redes sociales del actor. Los West comunicaron que Adam perdió “una breve pero valiente batalla contra la leucemia”.

Agregaron: “Siempre será nuestro héroe”.

Antes de ser Bruce. William West Anderson era algo así como una identidad secreta; ese fue el nombre que sus padres le asignaron al nacer, el 19 de setiembre de 1928, en el condado de Walla Walla, en el estado de Washington.

A los 15 años, tras el divorcio de sus padres, se mudó a la ciudad de Seattle junto a su madre. Cursó sus estudios superiores en Whitman College, una escuela de artes liberales.

LEA TAMBIÉN:Adam West, el heroico rey de los cameos.

Prestó sus servicios al ejército estadounidense y luego, mochila al hombro, se dirigió a Hollywood con la esperanza de convertirse en un actor profesional. De paso, abrazó el nombre con el que se le conocería por el resto de sus días: Adam West.

Entre finales de los 50 y principios de los 60 apareció esporádicamente en shows televisivos como Bonanza y Overland Trail , y estelarizó el largometraje Geronimo.

Ninguno de esos roles fue significativo, lo cual causó tensión en su vida personal. Para 1962, West ya acumulaba dos divorcios. También era padre de dos niños (tendría cuatro más).

Su vida y su carrera necesitaban un empujón; uno que llegó en 1966, con máscara y mallas ceñidas al cuerpo.

Bativida

En 1966, Adam West consiguió el trabajo de su vida. La serie de televisión Batman se convirtió rápidamente en uno de los programas más populares en Estados Unidos.

West no fue el primer hombre en interpretar a Batman, pero sí fue quien convirtió al enmascarado en un fenómeno cultural.

Su actuación nada tiene que ver con las versiones más modernas del murciélago; el Batman de West era un personaje optimista y gracioso, cómico pero tomándose a sí mismo muy en serio.

De hecho, en una oportunidad, el actor dijo que interpretaba a Batman “para hacer reír, pero para hacerlo, uno nunca puede pensar que está siendo gracioso. Tenías que ponerte la máscara y creer que nadie te iba a reconocer”.

West también fue el primer actor en encarnar a Batman en un largometraje para la gran pantalla.

Su filmografía incluiría un par de docenas de películas más, y otras tantas apariciones en series de televisión.Sin embargo, West quedó ligado para siempre a Batman. Como muchos otros actores a quienes les ha sucedido algo similar, West intentó distanciarse del personaje, aceptando papeles más oscuros y complejos en películas como The Girl Who Knew Too Much.

No lo intentó por mucho tiempo.

A principios de los años 70, West se dedicó tiempo completo a hacer apariciones como Batman en toda clase de eventos: desde mensajes políticos en favor de la guerra de Vietnam hasta espectáculos de lucha libre.

Otras de sus apariciones más memorables se dieron en Los Simpson y, recién el año pasado, en The Big Bang Theory . West se convirtió en un experto en hacer mofa de sí mismo.

Adiós y gracias

Con la noticia del fallecimiento de West, se multiplicaron los homenajes a su obra y su trabajo.

Mark Hamill, una de las voces más famosas del Guasón en las películas animadas de Batman, dijo sentirse feliz de haber podido trabajar junto a West y decirle cuánto lo admiraba.

Ben Affleck, el actual Batman, publicó en Twitter: “Gracias por enseñarnos cómo hacerlo”.

Junto a ellos, miles de fanáticos y colegas celebraron el legado y la obra de West, un gran responsable de convertir a Batman en un pilar de la cultura pop.

Sus mejores papeles (que no fueron Batman)

The Outlaws is Coming

En 1959, cuando su carrera apenas comenzaba, West encarnó al editor de una revista en esta película de Los tres chiflados. West destacó este filme como una gran experiencia de aprendizaje para el resto de su carrera.

Geronimo

Adam West interpretó su primer papel protagonónico en una película en 1962, cuando hizo del teniente John Delahay en la cinta Geronimo, en la que se narra la rendición de un líder apache ante el ejército estadounidense.

Robinson Crusoe on Mars

Dos años más tarde, West apareció de nuevo en la gran pantalla como protagonista de la película Robinson Crusoe on Mars. La cinta, basada en la novela Robinson Cruseo, de Daniel Defoe, trata sobre un astronauta en Marte.

Padre de Familia

Quizás el segundo papel más importante de su carrera –y por el que le conocen las nuevas generaciones– comenzó en el 2000, cuando West se unió al elenco de esta serie animada para interpretar al Alcalde Adam West