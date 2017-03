‘Abrázame como antes’ podría tener estreno europeo

Distribuidora italiana Lights On fichó el filme

¿Un estreno europeo para el filme tico Abrázame como antes ? Es posible.

El cineasta Jurgen Ureña celebra que Lights On, distribuidora italiana de cine, fichó su más reciente película y desde ya le pone alas para ponerla a recorrer el mundo.

“Fue una gran noticia. Es una agencia relativamente pequeña pero que tiene una experiencia importante en festivales internacionales. Es desde ese aspecto que podrían aportar mucho”, dijo Ureña.

“Desde ya, la distribuidora ha diseñado una ruta de festivales considerando las características del filme y lo que puede resultar más conveniente”, agregó el cineasta.

De Centroamérica, Ureña mencionó que el Festival Internacional de Cine de Panamá es una buena opción para llevar la película y, a nivel latinoamericano, han puesto el ojo en el certamen argentino Bafici, en Buenos Aires.

Pero lo que genera más ilusión a Ureña es el estreno europeo del filme, aunque prefirió no mencionar el espacio fílmico que están contemplando.

“Hasta que no se confirme no diremos nada. Pero se trabaja en eso, sobre todo porque Lights On conoce mucho el mercado europeo”, agregó Ureña.

Con respecto al estreno comercial de la película en Costa Rica, Ureña mencionó que irá de la mano con la develación europea.

“A raíz de la firma con Lights On nos replanteamos el plan. Queremos que el estreno en Europa y el de Costa Rica se beneficien mutuamente. A eso apuntamos, una fecha no definitiva es mayo”, finalizó.

Abrázame como antes cuenta el drama una mujer transexual y su maternal relación con un enigmático chico de la calle. En la pasada edición del Costa Rica Festival Internacional de Cine, la cinta fue la ganadora de la sección centroamericana de largometraje y fue proclamado como el mejor filme nacional.











