La vida después de Star Wars, la otra carrera de Carrie Fisher

Carrie Fisher será recordada por encarnar a la princesa Leia en el universo cinematográfico de Star Wars desde 1977. Sin embargo, su carrera también brilló por su talento como escritora y curadora de guiones.

El papel en la saga intergaláctica le llegó a Fisher dos años después de su debut en la pantalla grande, en la producción Shampoo (1975), en la que compartió escena con Warren Beatty, Julie Christie y Goldie Hawn.

Después de rodar los primeros dos episodios de la Guerra de las Galaxias, Fisher obtuvo pequeños papeles, como el que tuvo en Under The Rainbow (1981), una película que reúne a un grupo de enanos en un hotel en Hollywood. La cinta no fue bien recibida por la crítica.

Tras el éxito del Retorno del Jedi (1983), la carrera de Fisher se truncó con pequeños papeles en películas poco recordadas, como los que realizó junto a Tom Hanks en los largometrajes The Man with One Red Shoe (1985) y The Burbs (1989).

A mitad de la década de los 80 Fischer aceptó papeles secundarios en películas como Hollywood Vice Squad (1986). El director Woody Allen la convocó para que cumpliera con un papel secundario en el largometraje Hanna y sus hermanas (1986) y Mujeres amazonas en la luna (1987), en la que participó junto a Paul Bartel.

En 1987 publica su primer libro Postcards from the Edge, el cual fue un best seller y fue adaptado al cine por Oliver Stone y actuada por Meryl Streep. La historia evoca su carrera, su consumo de drogas y su relación con su madre Debbie Reynolds.

Desde entonces, Fisher se convirtió en un editora de guiones de alta demanda dentro de la industria. A lo largo de su carrera realizó cameos o apariciones cortas en largometrajes como Jay y el silencioso Bob (1994), Austin Powers (1997) y Scream 3 (2000)

Fisher recibió papeles en varias películas de televisión incluyendo These Old Broads (2001), que ella escribió, y Wright vs. Wrong (2010). Y participó en series de televisión como The Big Bang Theory, Entourage, Sex and the City y Family Guy.

Más recientemente, se unió al elenco de la serie Castastrophe, interpretando a Mia, la horrible madre del protagonista Rob Delaney.

Otros títulos son Delusions of Grandma, Surrender the Pink y Wishful Drinking, en el que también aborda con humor y sinceridad sus enfermedades mentales y su uso de drogas.

Antes de morir estaba en un tour promocionando su último libro, The Princess Diarist, basado en diarios íntimos que escribió durante la filmación de Star Wars.











