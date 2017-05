Teatro Melico Salazar convoca a concurso de dramaturgia

Convocatoria estará abierta hasta el 28 de julio

El Encuentro Nacional de Teatro cumplirá este año una década desde su creación. Diez años solo se pueden celebrar en grande y con muchas sorpresas.

Una de ellas pretende fomentar la creación y desarrollo de textos dramatúrgicos de costarricenses o extranjeros con residencia permanente en el país.

La primera edición del Concurso Nacional de Dramaturgia Inédita del Teatro Popular Melico Salazar y Tinta en Serie 2017 busca favorecer el crecimiento profesional del teatro por medio de la creación.

Para este concurso se contará con la colaboración de Tinta en Serie, programa editorial independiente sin fines de lucro creado con el objetivo de apoyar y difundir la dramaturgia costarricense contemporánea.

“Este concurso será punto final de todo el esfuerzo que se está realizando desde la institución para fortalecer la creación dramatúrgica costarricense”, aseguró en un comunicado Marielos Fonseca, directora ejecutiva del teatro. “El año pasado tuvimos siete talleres de dramaturgia en el marco del Encuentro de Teatro, abordados desde distintos lugares, pero con la intención de motivar a la gente que escribe a que lo siga realizando”.

“Con las características únicas de este concurso, en el Teatro Popular Melico Salazar y en Tinta en Serie, pretendemos motivar tanto de los Dramaturgos consolidados en el país, como a los escritores que estén dando sus primeros pasos en la Dramaturgia, a fin de encontrar la nueva dramaturgia costarricense”, agregó Fonseca.

Las bases de la participación serán publicadas en el sitio web de la institución el lunes 22 de mayo. Se contará con dos categorías de participación: obra corta y obra larga. Para la primera, de tema libre, la extensión no debe ser menor de 20 minutos ni mayor a 30. Se premiarán dos obras en esta categoría con ¢500.000 cada una. En la segunda categoría, con una obra premiada (¢1.000.000) y también de tema libre, la extensión deberá corresponder a una duración no menor a 70 minutos y no sobrepasar los 120 minutos.

Todos los interesados pueden presentar sus textos a partir del lunes 22 de mayo y hasta el 28 de julio a las 4 p. m. en la Unidad de Producción Escénica del Teatro Popular Melico Salazar.