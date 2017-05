El FIA 2017 abrió la boletería para los espectáculos en sedes cerradas

A pocos días de la inauguración del XV Festival Internacional de las Artes (FIA 2017), la organización ya habilitó la boletería para adquirir las entradas para los espectáculos en las sedes cerradas.

A partir del 26 de mayo, las personas que deseen adquirir sus boletos, podrán hacerlo mediante la página www.boleteria.cr.

Las sedes cerradas que albergarán espectáculos artísticos nacionales e internacionales son: Teatro Nacional, Teatro Popular Melico Salazar, Teatro 1887 (CENAC), Teatro de la Danza, Casa La Alhambra, Teatro de la Aduana, Gráfica Génesis y Ciudad Infantil (Antiguo Complejo La Aduana).

En Boletería.cr, además de las sedes, se puede observar el día, hora, sinopsis y el país de procedencia de cada espectáculo. Las redes sociales del FIA 2017 también se mantienen actualizadas con detalles de cada obra artística.

Para consultar cuales será estos espectáculos, puede ingresar a la página de Facebook del Festival.

El costo general de las entradas es de ¢7.000 con cargos incluidos, con excepción de las funciones que se efectuarán en Ciudad Infantil, ubicada en La Nave del Ladrillo de la Antigua Aduana, cuyo valor es de ¢2.000 con cargos incluidos.

Espectáculos en boletería. Argentina, como país invitado, ofrecerá los siguientes espectáculos de artes escénicas en sala: Falta Fedra (en estreno mundial en Costa Rica), La Sangre de los Árboles (en co-producción con Uruguay y Chile), Pieza Plástica, Distancia y La Wagner.

Para los niños, los suramericanos presentarán Ladran Sancho y Romeo y Julieta de Bolsillo. Por otra parte, los amantes de la música podrán escuchar a Gustavo Santaolalla y su espectáculo Desandando el camino, en el Teatro Popular Melico Salazar.

Aparte de los espectáculos argentinos, el público podrá disfrutar del talento de artistas provenientes de Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Panamá, Nicaragua, México, España y Portugal, quienes se presentarán en distintas sedes cerradas.

Talento nacional. Por su parte, las obras nacionales que se mostrarán en espacios sujetos a boletería están dirigidas a diversos públicos, de ahí que la producción inste a los interesados a informarse sobre las actividades disponibles para niños, jóvenes y adultos.

"Tenemos una vasta programación de teatro y algunos espectáculos de danza que se van a presentar no solo frente al público nacional sino ante programadores internacionales. Por ejemplo, la obra Cuerdas es un viaje de reencuentro entre tres hermanos y su padre, el mismo que los obligó a ejercer una particular profesión que nunca lograron. También está AM (Acertijo Mayor), una obra muy hermosa de la compañía La Bicicleta que mezcla actores con títeres, y destaca la importancia del cuido y respeto a los adultos mayores", indicó Marianella Protti, productora artística del FIA.

La programación completa del FIA 2017 con el detalle de todos los espectáculos en todas sus sedes, día, hora y el lugar, se hará pública la próxima semana.