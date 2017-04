Convención Matsuri: De la imaginación a la total felicidad

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El Estadio Nacional se convirtió este domingo en una pasarela muy especial porque no había modelos profesionales ni tampoco creaciones de destacados diseñadores internacionales. Por el contrario, quienes desfilaron por los pasillos y la explanada del recinto deportivo eran superhéroes, villanos y los más extravagantes personajes de fantasía.

En su segunda jornada, la Convención Matsuri se dejó colorear por una amplia oferta de cosplay cuyos artistas se esmeraron desde hace meses por llevar de la imaginación a la realidad maravillosos y complejas creaciones.

La variedad destacó y los fanáticos de las series de televisión, de películas, videojuegos y animé se dieron por satisfechos con las diferentes representaciones en Matsuri.

Los clicks en los celulares y los flashes de las cámaras no faltaron ya que la admiración por este tipo de arte es mucha y no se puede dejar pasar la oportunidad de guardar un recuerdo en imagen con una versión femenina de Mario Bros, o el elenco completo (en su versión criolla) de The Walking Dead.

Buen ambiente

Este domingo en el cierre de Matsuri la afluencia de personas fue mucho mayor a la del sábado y aunque un inesperado aguacero amenazó con bajar las emociones del público, sucedió todo lo contrario y se calentó más el ambiente.

Durante un breve momento algunos de los asistentes se guarecieron bajo los espacios techados y se creó una atmósfera de camaradería. Cómo no, si los amantes de las culturas pop, otaku y geek se destacan por eso, por compartir amores, fantasías y aprovechar estos encuentros para fomentar amistades.

Una vez más el sentimiento dentro de las instalaciones del Estadio Nacional, que albergó un año más a Matsuri, era de fantasía. No sólo los cosplayers hicieron volar su imaginación, sino que los invitados especiales cumplieron con el deseo de sus fans al conocerlos en persona y compartir algunos secretos de su trabajo.

Esto sucedió por ejemplo con el panel que ofrecieron los artistas de comics Marc Deering, Jhon Timms y Dan Mora, quienes dirigidos por la comunicadora Vivi Siles contestaron preguntas sobre sus pasiones, su trayectoria e inspiraciones.

Más tarde sucedió lo mismo con el actor Austin Amelio, quien con su buen humor analizó su papel como Dwight en The Walking Dead.

En un encuentro como Matsuri lo más importante es cumplir con las pasiones propias. No hay límite de edad y el evento permite que en pareja, con amigos o en familia se pase bien.

Matsuri es un pequeño mundo fantástico que concentra lo mejor de varias culturas. El telón bajó, pero desde ya la comunidad espera el Festival Kamen, hermano de Matsuri, para dejar una vez más darle rienda suelta a la imaginación.











