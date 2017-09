Videojuego 'Red Dead Redemption II' convertirá al jugador en un forajido del 'viejo oeste'

El estudio Rockstar mostró esta mañana un nuevo adelanto del anticipado videojuego Red Dead Redemption II. Este título está ambientado en el viejo oeste estadounidense y saldrá al mercado durante el primer trimestre del 2018 para las consolas PlayStation 4 y Xbox One.

Este videojuego es uno de los más esperados por los fanáticos del entretenimiento electrónico, pues continúa los pasos de la entrega que causó furor en el 2010.

Red Dead Redemption pertenece a un género de videojuegos conocidos como acción-aventura en tercera persona, este estilo se caracteriza por soltar al jugador en un mundo abierto donde las posibilidades son vastísimas.

En este caso, el usuario puede realizar atracos, estar en tiroteos, criar animales, jugar al póker, cazar, incluso hasta comprar una casa. Eso sí, el jugador debe estar dispuesto a invertir cientos de horas frente al televisor para completar todas las misiones.

Este título es similar a la franquicia Grand Theft Auto, que también fue desarrollada por los estudios Rockstar, otros exponentes del género son The Witcher III, The Legend of Zelda Breath of The Wild y The Elder Scrolls V: Skyrim.

La historia.

Los productores confirmaron por medio de un comunicado que esta nueva entrega será una precuela que se enfocará en la pandilla de Dutch van der Linde, antagonista de la primera entrega de la saga, que salió al mercado en el 2010.

El jugador tendrá control de Arthur Morgan, un forajido que se gana la vida realizando trabajos por la libre en un ambiente sin ley.

La historia del primer Red Dead Redemption giró alrededor de John Marston, un vaquero que se ve obligado a cometer una serie de crímenes y asesinatos para rescatar a su familia de una banda criminal que opera con el gobierno de turno.

Con claras referencias de películas de spaghetti western como The Good The Bad And The Ugly y The Unforgiven, el videojuego Red Dead fue un éxito, al vender más de 14 millones de unidades y ganarse el premio al videojuego del año en los Videogame Awards, galardón otorgado por los editores de la prensa especializada.