Caricaturista de Costa Rica ilustrará la adolescencia de los Powers Rangers en novela gráfica

Se estrenará en julio

'Go Go Power Rangers' brinda un acercamiento más íntimo a la vida de los defensores de la tierra, un drama adolescente pero con monstruos gigantes, robots y peleas callejeras contra los patrulleros.

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El caricaturista costarricense Dan Mora ilustrará los primeros pasos de los Powers Rangers en la novela gráfica Go Go Powers Rangers. Este cómic es una inyección de nostalgia para todos los que crecieron en la década de los 90: hasta el nombre hace referencia a la canción introductoria del programa de televisión –emitido en Costa Rica por canal 6 en aquella época–.

La historieta de la casa Boom Studios explorará la adolescencia de los héroes elegidos por Zordon para hacerle frente a las fuerzas del mal, comandadas por Rita Repulsa.

LEA: Así lucirán los Power Rangers en su nueva película

Es una acercamiento más íntimo a la vida de los defensores de la tierra, un drama adolescente pero con monstruos gigantes, robots y peleas callejeras contra los patrulleros.

GoGo Power Rangers es un cómic escrito por Ryan Parrot e ilustrado por Mora. Según Parrot, quien dio declaraciones al portal de noticias Mashable, la producción se ubica precisamente el día después de que los jóvenes obtienen sus poderes.

"Este cómic nos da una visión amplia para conocer a Jason, Kimberly, Zack, Trini, and Billy y cómo ellos asumen la responsabilidad de ser la única de esperanza de la raza humana ante una amenaza extraterrestre", explicó Parrot.

"Este trabajo es algo similar a lo que hizo Marvel con la serie de cómic Ultimate Spiderman que se enfoca más en los problemas existenciales de Peter Parker, en lugar de los encuentros contra los supervillanos", explicó Mora, quien recibirá el guión en los próximos días para ilustrarlo.

La novela gráfica Go Go Power Rangers saldrá a la venta en julio y no se debe confundir con el cómic Mighty Morphing Power Rangers, también de la casa Boom Studios, que salió al mercado en enero del 2016.

"Mighty Morphin Power Rangers es una serie cargada de acción y encuentros épicos, casi no se toma el tiempo de explorar lo que hay detrás de los cascos de los superhéroes", comentó Mora.

Mora fue elegido como la mejor nueva promesa en la ilustración de cómics en la Comic-Con de San Diego del 2016, por sus trabajos en la saga de historietas de Klaus, también de la casa Boom Studios.

LEA: Personajes 2016: Dan Mora, ilustrador de Boom! Studios











Comparta este artículo Entretenimiento Caricaturista de Costa Rica ilustrará la adolescencia de los Powers Rangers en novela gráfica Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Caricaturista de Costa Rica ilustrará la adolescencia de los Powers Rangers en novela gráfica Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.