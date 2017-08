Nintendo refuerza el catálogo del Switch con 20 videojuegos independientes

Nintendo mostró su arsenal de videojuegos indies que estarán disponibles en la biblioteca virtual de la consola Nintendo Switch. El anuncio se realizó por medio de un video de tres minutos que resume las novedades que saldrán entre setiembre y marzo del 2018.

Estos 20 lanzamientos refuerzan el catálogo de la última consola de la Gran N, que hasta ayer era criticada por su escasez de videojuegos disponibles.

Pero las críticas se esfumaron con la sorpresa del nuevo capítulo de la saga de acción No More Heroes, que volverá para su décimo aniversario con el título No More Heroes: Travis Strikes Again, exclusivo para Nintendo Switch.

Este título será dirigido por Goichi Suda –creador de títulos como Killer Seven y Silver Showcase– y volverá a tener como protagonista a Travis Touchdown, quien fue el héroe en las dos entregas anteriores (2008 y 2011).

El juego, que está siendo desarrollado por Grasshopper Manufacture, será exclusivo de la consola de Nintendo.

Otra de las novedades fue el anuncio de la secuela de Super Meat Boy. La franquicia vuelve a la carga después de siete años de revolucionar el género de plataformas. Esta secuela tendrá un mecanismo de juego afín a los infinite runners (como los primeros títulos de Super Mario, de pantallas que se desplazan horizontalmente). Las pantallas serán diseñadas de manera aleatoria y serán más difíciles después de ser superadas la primera vez.

Super Meat Boy Forever saldrá a inicios del 2018 y tendrá exclusividad temporal para el Nintendo Switch; posteriormente, estará disponible para las consolas de PlayStation, Xbox y la PC. Eso sí, aún no se han revelado fechas.

Llamó la atención el anticipado estreno de Hollow Knight, este videojuego es desarrollado por el estudio australiano Team Cherry, los cuales consiguieron el financiamiento por medio de una exitosa campaña de KickStarter que recolectó más de $57.000.

LEA: Videojuego 'Hollow Knight': La revolución de los insectos huecos

Este título toma elementos de los videojuegos clásicos como Metroid y Castlevania, que se caracterizan por tener un territorio amplio en el cual el jugador ganará nuevas habilidades para superar obstáculos; hay enemigos poderosos y áreas que solo se pueden alcanzar con una habilidad.

Además, toma muchas de las mecánicas de la exitosa franquicia de Dark Souls.

Nintendo anunció también que el título para computadora Kentucky Route Zero por fin llegará a las consolas en el 2018.- Este videojuego desarrollado por el estudio Cardboard Computer, cuenta la historia de una carretera secreta que existe bajo la superficie del estado de Kentucky y la misteriosa gente que la recorre.

También se anunció la expansión de Shovel Knight, quien tendrá como personaje principal a Master of Cards, uno de los antagonistas del juego original.

A continuación la lista de videojuegos anunciados:

SteamWorld Dig 2

Wulverblade

Golf Story

Earth Atlantis

Yono and the Celestial Elephants

Sausage Sports Club

Dragon: Marked for Death

Morphies Law

Battle Chef Brigade

Nine Parchments

Floor Kids

Mom Hid My Game

Poly Bridge

Shovel Knight: King of Cards

Next Up Heroes

Mulaka

Light Fingers

Super Meat Boy Forever

Kentucky Route Zero: TV Edition

Travis Stirkes Again: No More Heroes