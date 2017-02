Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Neil Fingleton, actor de 'Game of Thrones', muere a los 36 años

Entretenimiento Neil Fingleton, actor de 'Game of Thrones', muere a los 36 años

El actor británico y exjugador de baloncesto Neil Fingleton murió la mañana de este domingo a los 36 años de edad. Según informaron medios ingleses como The Guardian y The Sun, el espigado actor falleció a causa de un paro cardíaco.

Fingleton, quien nació en Durham en1980, era considerado el hombre más alto de Reino Unido y de Europa y alcanzó popularidad por darle vida al gigante Mag The Mighty en la cuarta temporada de Game of Thrones.

Fingleton medía 2 metros y 33 centímetros, y actualmente, el hombre más alto con vida es Sultan Kösen cuya estatura es de 2 metros y 55 centímetros.

El inglés también apareció en Dr Who, Xmen,: First Class y Avengers, Age of Ultron.

Además, tuvo una carrera destacada como jugador profesional de baloncesto y compitió en España, China, Italia, Grecia y en Inglaterra.

DEL ARCHIOVO: Muere Peter Vaughan, el Maestre Aemon de 'Game of Thrones'











Comparta este artículo Entretenimiento Neil Fingleton, actor de 'Game of Thrones', muere a los 36 años Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Neil Fingleton, actor de 'Game of Thrones', muere a los 36 años Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.