Netflix vuelve a la carga en mayo con la nueva temporada de 'House of Cards' y el estreno de 'Moonlight'

El quinto mes del año está cargado de buenas noticias en la parrilla de Netflix. El servicio estrenará los nuevos episodios de dos de sus series emblemáticas Sense8 y House of Cards, además, contará con la cinta ganadora del Óscar este año, Moonlight.

A continuación la lista de estrenos:

Series

5 de mayo

Sense8: Entre escándalos y celebraciones los Sensates seguirán fortaleciendo su lazo, mientras reconstruyen sus vidas intentando engañar a Whispers. Esta serie marcó un hito en el 2015 por su excelente banda sonora y sus efectos visuales impecables.

Netflix ha sido muy hermético con respecto a los nuevos capítulos de esta enigmática producción protagonizada por una DJ islandesa, Riley (Tuppence Middleton); un policía de Chicago, Will (Brian J. Smith); una hacker transgénero, Nomi (Jamie Clayton); un actor homosexual de telenovelas mexicanas, Lito (Miguel Angel Silvestre); una farmacéutica india que no ama a su prometido, Kala (Tina Desai); una boxeadora coreana encarcelada, Sun (Donna Bae); un criminal alemán, Wolfgang (Max Riemelt) y un keniano que busca pagar las medicinas para el sida de su madre, Capheus (papel que será retomado por Toby Onwumere).

Penny Dreadful: La tercera temporada de esta serie de terror enfrentará nuevas aventuras en peligrosas tierras. Así, Ethan Chandler (Josh Hartnett), el Dr. Frankenstein, Dorian Gray, Sir Malcolm (Timothy Dalton), la Criatura, y la encantadora, pero letal Lily (Billie Piper) deberán encarar —y hacer frente— a sus propios y verdaderos monstruos interiores. Pero para Vanessa Ives (Eva Green), aceptar sus demonios podría tener un terrible precio y llevar al mundo a hundirse en una oscuridad interminable.

12 de mayo.

Master of None: Dev (Aziz Ansari) persigue una nueva pasión en Italia; luego vuelve a la escena neoyorquina de las citas y lucha contra grandes interrogantes, mientras trata de reanudar su vida.

Anne with an E: Esta serie se basa en la novela clásica, Anne of Green Gables. La protagonista es Anne una imaginativa huérfana que tendrá un impacto positivo en los vecinos de un pequeño pueblo en la zona rural de Estado Unidos.

19 de mayo

Unbreakable Kimmy Schmidt: En la tercera temporada de esta divertida serie original de Netflix se narrarán los cambios que deberán enfrentar los protagonista para salir adelante en la ciudad. Por un lado, Kimmy ahorrará para ir a la universidad, Titus buscará un nuevo trabajo, Jacqueline llevará las cosas a otro nivel con Russ y Lillian se mete en la política.

Arrow: En la la cuarta temporada de Arrow, el poderoso héroe Mr . Terrific se convierte en un nuevo aliado y Damien Darhk se convierte en una amenaza criminal. Oliver Queen (Stephen Amell) continúa con su excelente interpretación del arquero verde que defiende la ciudad.

26 de mayo

Bloodline: Esta serie original de Netflix gira alrededor de la lucha entre bandas de crimen organizado. Esta vez la desesperación lleva al protagonista, Kevin, a involucrarse más profundamente con Roy Gilbert y sus oscuros asuntos. Mientras John (Kyle Chandler) se encuentra dividido entre guardar silencio y proteger a Eric. Los últimos episodios de esta producción lo mantendrán al borde del asiento.

30 de mayo

House of Cards: La quinta temporada de esta serie original de Netflix se estrena con las apuestas más altas que nunca. Frank (Kevin Spacey) y Claire (Robin Wright) trabajarán juntos para consolidar su poder y ganar la Casa Blanca, utilizando cualquier medio posible. Mejor manera de terminar el mes imposible.

Películas:

1 de mayo

Hasta el Último Hombre: Esta película, dirigida por el ganador del Óscar Mel Gibson, cuenta la verdadera historia de la épica batalla para tomar un bastión japonés durante la Segunda Guerra Mundial. El médico del Ejército Americano, Desmond T Doss (Andrew Garfield), cambió el curso de la violenta batalla al rehusarse a portar armas dejando de ser una paria para transformarse en un héroe para sus compañeros, logrando ser el primer Objetor de Conciencia en la historia de los Estados Unidos en ganar la Medalla de Honor del Congreso.

Capitán América y el Soldado del Invierno: Extendiendo la saga de Los Vengadores de Marvel, la secuela de este superhéroe encuentra a Steve Rogers (Chris Evans) viviendo tranquilamente en Washington, pero poniéndose cada vez más inquieto. De esta manera, cuando un nuevo enemigo aparece, Steve se transforma en el Capitán América y se alía con la Viuda Negra.

5 de mayo

Handsome: Esta película original de Netflix es una comedia de misterio al estilo Columbo. El detective de homicidios, Gene Handsome, tiene una doble misión: por un lado, llenar un tremendo vacío en su vida personal, por el otro, resolver asesinatos.

12 de mayo

Mindhorn: Un actor, antes famoso por interpretar en la televisión británica a un detective con un ojo biónico, vuelve a la acción cuando un asesino insiste en negociar con él.

15 de mayo

The Amazing Spider-Man 2: El Hombre Araña (Andrew Garfield) se enfrenta a Rhino (Paul Giamatti) y al poderoso Electro (Jamie Foxx), mientras lucha por mantener su promesa de dejar a Gwen Stacey (Emma Stone) fuera de su peligrosa vida. Mientras tanto, un viejo amigo regresa y Peter Parker descubre nuevas pistas sobre su pasado.

20 de mayo

BLAME!: En esta película de anime original de Netflix, un misterioso hombre solitario recorre un distópico laberinto portando una poderosa arma. ¿Su misión? Salvar a la humanidad.

El Código Enigma: En "El Código Enigma", Benedict Cumberbatch interpreta a Alan Turing, el genio británico, matemático, lógico, criptólogo e ingeniero en computación, quien estuvo a cargo de descifrar el Código Enigma alemán, lo que ayudó a los Aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial. Turing siguió ayudando con el desarrollo de computadores en la Universidad de Manchester después de la guerra. Sin embargo, fue procesado por el gobierno del Reino Unido, en 1952, por actos homosexuales que eran considerados ilegales en el país.

Batman: El Caballero de la Noche Asciende: Todavía angustiado por las pérdidas del pasado, el multimillonario Bruce Wayne (Christian Bale) está conflictuado sobre volver a ponerse una vez más la capa de su letal alter ego, Batman, cuando ciudad Gótica es amenazada por nuevos enemigos como la seductora Gatúbela (Anne Hathaway) o el siniestro Bane (Tom Hardy).

26 de mayo

War Machine: Brad Pitt protagoniza esta película original de Netflix, que estará disponible desde el 26 de mayo e interpreta a un general de ejército empeñado en ganar la "imposible" guerra en Afganistán. Esta película inspirada en hechos reales revela los complejos mecanismos de la guerra moderna.

30 de mayo

Un Camino a Casa: Saroo (Sunny Pawar), un niño indio de 5 años se pierde a miles de kilómetros de su casa y, luego de sobrevivir a muchas adversidades es adoptado por una pareja en Australia. Veinticinco años después se propone buscar a su familia de origen. La película estuvo nominada al Óscar como Mejor Película, Mejor Actriz de Reparto (Nicole Kidman) y Mejor Actor de Reparto (Dev Patel).

Moonlight: Esta es una historia atemporal sobre la conexión humana y el autodescubrimiento, que narra la vida de un joven afroamericano, desde su infancia hasta la adultez, quien lucha por encontrar su lugar en el mundo, al crecer en un duro barrio en Miami. La película ganó el Premio Óscar a Mejor Película y Mejor Actor de Reparto (Mahershala Ali).

