Netflix revela la fecha de estreno de la quinta temporada de 'Orange is The New Black'

Las reclusas más carismáticas de la televisión regresarán en la quinta temporada de Orange is The New Black. Pipper y su banda estrenarán nuevos capítulos el 9 de junio del 2017 en Netflix.

La noticia fue confirmada este miércoles por la compañía de streaming y por las redes sociales de la serie.

Para los que aún no han visto esta producción; la trama está cargada de momentos graciosos, de tristeza y de odio.

Orange is The New Black aborda, mediante las relaciones entre reclusas, la degradación de la vida humana en los sistemas penitenciarios de Estados Unidos.

Esta serie está basada en el libro escrito por Piper Kerman Orange is The New Black, My Year in a Women's Prison; sin embargo en las últimas temporadas, la producción de Netflix se desprendió de la obra de Kerman para ahondar más en sus personajes secundarios.











